Woody Allens steken onder water

Kun je nog over een Woody Allen-film schrijven zonder #MeToo te noemen? Zelfs al was je het van plan, Allen zelf maakt dit onmogelijk. Zijn nieuwe, vijftigste film A Rainy Day in New York had gemakkelijk als ondertitel ‘Woody Allen beantwoordt zijn critici’ kunnen hebben.

Eerst even terug in de tijd. Eind 2017 herhaalde Dylan Farrow, de adoptiedochter van Woody Allen en zijn toenmalige partner Mia Farrow, haar beschuldiging dat Allen haar in 1992, toen zij zeven was, onzedelijk had betast. Ze deed in een opiniestuk en op televisie haar verhaal op het hoogtepunt van de #MeToo-beweging, die deels was gestart door onthullende stukken van haar broer Ronan Farrow, de (biologische) zoon van Allen en Farrow, over het seksuele wangedrag van producent Harvey Weinstein.

Na Dylans hernieuwde beschuldigingen buitelden acteurs over elkaar om te zeggen dat zij spijt hadden van hun samenwerking met Woody Allen. Rijzende ster Timothée Chalamet , hoofdpersoon van A Rainy Day in New York, doneerde zijn gage aan onder meer de Time’s Up-beweging, die opkomt voor slachtoffers van seksueel geweld. De financier van A Rainy Day in New York, Amazon Studios, besloot de film op de plank te leggen, waarna Allen een rechtszaak tegen de studio begon wegens contractbreuk: Allen heeft een deal om vier films voor Amazon te maken.

Omdat Amazon alleen de Amerikaanse rechten heeft, kan Allens nieuwste film wel in Europa worden uitgebracht. Begin september is A Rainy Day in New York de openingsfilm van het Franse Deauville-filmfestival. Ondertussen heeft Allen alweer een nieuwe film opgenomen in Spanje, Rifkin’s Festival, met Gina Gershon en Christoph Waltz in de hoofdrollen. Europa houdt hem aan het werk, opnieuw eigenlijk: voor zijn Amerikaanse comebackfilm Blue Jasmine (2013) werkte hij ook voornamelijk in Europa.

De controverse rond het vermeende seksueel misbruik van Dylan Farrow gaat terug naar de dramatische scheiding met Mia Farrow in 1992, die razend was toen Allen als 56-jarige een affaire bleek te hebben met de 21-jarige Soon-Yi Previn, Farrows adoptiedochter met haar eerdere echtgenoot André Previn. Een groot leeftijdsverschil, dat ook een rol speelt in diverse Allen-films, met name Manhattan, waarin de 42-jarige Isaac (gespeeld door Allen) iets krijgt met de 17-jarige Tracy (Muriel Hemingway). Vorig jaar claimde fotomodel Babi Christina Engelhardt dat zij model stond voor Tracy, en dat zij als minderjarige een langdurige affaire had met Allen.

Wat dit allemaal met Allens nieuwe film te maken heeft? A Rainy Day in New York, prachtig gedraaid door cameraman Vittorio Storaro, is een vrij middelmatige film met de bekende Allen-thematiek: onzekerheid over de juiste partnerkeuze. De romantisch ingestelde Gatsby (Chalamet), die een relatie heeft met studiegenoot Ashleigh (Elle Fanning), raakt van zijn stuk als hij Shannon (Selena Gomez) ontmoet. Ondertussen wordt de neurotische Ashleigh ingepalmd door een veel oudere regisseur die zij bewondert, en flirt zij met een knappe, ijdele acteur.

Woody Allen maakt het de kijker moeilijk de film los te zien van zijn privé-perikelen. Zo verwijst hij in een scène naar de musical Gigi: als Gatsby erachter komt dat hij in het verleden uitging met de oudere zus van Shannon (Selena Gomez), een inmiddels volwassen vrouw. Het noopt haar tot de opmerking dat zij blij is dat hij indertijd niet ‘all Gigi’ op haar ging. Schijnbaar terloops verwijst Allen naar het befaamde lied met de veelzeggende titel ‘Thank Heaven for Little Girls’. Opmerkelijk, want dit lijkt zowel een lange neus naar Allens critici als een steek onder water richting de Farrow-clan. Gigi was eventjes de naam die Farrow aan Soon-Yi gaf, waarbij het ook nog belangrijk is te weten dat André Previn, Farrows toenmalige echtgenoot, de muziek van Gigi arrangeerde.

En wat te denken van het moment waarop Gatsby de klassieker ‘Everything Happens to Me’ zingt? Is dat de berustende verantwoording van Woody Allen over zijn levensloop die we daar horen? Een oude regisseur die een veel jonger meisje betovert, Gigi: Woody Allen maakt het je knap lastig zijn nieuwe film los te zien van zijn oude kwestie.

Komedie A Rainy Day in New York Regie: Woody Allen. Met: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Liev Schreiber, Jude Law. ●●●●●

