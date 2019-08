Wat gaan ADO-supporters doen met tienduizenden knuffels?

Wat moeten voetbalfans met 20.000 knuffels? Supporters van ADO Den Haag hebben in korte tijd meer knuffelbeestjes ingezameld, dan er supporters in het eigen stadion kunnen. Laat staan in het uitvak van de Kuip.

Drie jaar geleden gingen beelden van de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag de wereld over. Niet vanwege het voetbal, maar omdat supporters van de Haagse eredivisieclub vanaf het uitvak op de tweede ring honderden knuffels naar beneden gooiden. Eén keer per jaar nodigt Feyenoord honderden jonge patiënten van het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis uit, die op tribunes onder het uitvak zitten. De wereldvoetbalbond FIFA nomineerde de actie zelfs als een van de drie meest indrukwekkende van dat seizoen.

Net als in 2016 speelt ADO op zondag 15 september weer deze zogeheten Sophiawedstrijd. En dus zeiden supportersverenigingen in de twaalfde minuut opnieuw met knuffels te willen gooien, met de intentie om er een paar honderd in te zamelen. „Toen dacht iemand: laten we vragen of er mensen zijn die een knuffel overhebben”, zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf. „Er bleken er 20.000 over te zijn.”

Tweede leven

Een ambitieuze supporter wilde de knuffels eerst nog hoogstpersoonlijk bij iedereen ophalen, maar zag daar na twee dagen toch vanaf. Nu staan op verschillende locaties in en rondom Den Haag talloze vuilniszakken en containers met knuffels te wachten. Hiervan worden ‘maar’ duizend knuffels meegenomen naar de Kuip, exclusief de exemplaren die de 1.200 meereizende supporters zelf zullen meenemen.

De duizenden pluchen beestjes die niet meegaan naar Rotterdam kunnen voor 1 euro per stuk worden geadopteerd. „We zorgen dat alle knuffels een tweede leven krijgen”, verzekert Van Leeuwen. Als Sinterklaascadeau, bijvoorbeeld, of in hospices. De opbrengst van de geadopteerde knuffels, na vier dagen al meer dan 4.000 euro, komt ten goede aan het Sophia Kinderziekenhuis.