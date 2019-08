Vader, dochter, seriemoordenaar

Night Hunter kan bogen op een prestigieus ensemble, met Ben Kingsley en Stanley Tucci in bijrollen. Zaten de acteurs op zwart zaad? Of leek deze thriller op papier veelbelovender dan hij uitpakte? Dat laatste vermoedelijk: de plot is best origineel, ondanks zijn afgekloven clou. Maar de uitvoerig hapert.

Night Hunter draait om vaders, dochters en seriemoordenaars. Marshall, een rechercheur met opgroeiende dochter, stuit op voormalige rechter Cooper (Ben Kingsley), die nu justitie dient door met zijn surrogaatdochter Lara pedofielen in de val te lokken en te castreren. Als lokvogel Lara door zo’n doelwit ontvoerd wordt, raken Cooper en Marshall op het spoor van seriemoordenaar Simon, die schoolmeisjes in zijn kerker martelt. Maar eenmaal in de boeien oogt Simon veel te labiel om zo’n operatie op touw te zetten. En dan worden de onderzoekers zelf doelwit.

In Night Hunter verandert jager in prooi en vice versa. Iedereen wordt continu door van alles overvallen, maar de verwarring ondergraaft de suspense. Het flamboyante slobberen van de seriemoordenaar (Brendan Fletcher) detoneert met de vlakke cast: ook een baard verleent held Marshall (‘Superman’ Henry Cavill) geen echte gravitas. De visuele winternachtstijl pakt modderig uit en de actie is weinig inventief: Marshall kamt wat vaak met pistool en zaklamp lugubere panden uit. Misschien kan debuterend Brits regisseur David Raymond zijn scripts beter door een ander laten verfilmen.

Thriller Night Hunter Regie: David Raymond. Met: Henry Cavill, Eliana Jones, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Stanley Tucci. ●●●●●

