We behandelen deze week een sterrenboek en dan is alles anders. Dus is het heel normaal dat we beginnen met een dessertrecept; deze wortelcake met shiso-ijs, die in Pastorale geserveerd wordt met kumquat en kimchi.

Kook voor het shiso-ijs het water, kokosmelk, suiker, sake en gellan, en laat twaalf uur uitharden in de koelkast. Mix de massa in de Thermomix en voeg de andere ingrediënten toe. Bevries in Pacojetpotten (een heel dure professionele ijsmachine) of stop het in een andere ijsmachine, of stop het in de vriezer en haal het er elke dertig minuten uit om even om te roeren om de ijskristallen te breken en zo een mooi romig ijs te krijgen.

Klop voor de wortelcake de eieren, de suiker, de druivenpitolie en de hazelnootolie op tot een luchtige massa. Meng het amandelpoeder, de bloem, het bakpoeder, het gemberpoeder en het kardemompoeder door de luchtige massa. Spatel de geraspte wortels als laatste door het beslag heen. Stort in een lage bakvorm bekleed met bakpapier. Bak 25 minuten op 160 graden.

VOOR 1 WORTELCAKE MET GENOEG IJS: 2 eieren 125 g suiker 15 g druivenpitolie 10 g hazelnootolie 170 g amandelpoeder 25 g bloem 10 g bakpoeder 5 g gemberpoeder 4 g kardemompoeder 270 g geraspte wortels Voor het shiso-ijs: 350 g water 300 g kokosmelk 180 g suiker 80 ml sake 4 g gellan 45 g yuzusap 30 g groene shisobladeren Bart de Pooter biotoop Uitgever: Lannoo Prijs: € 49,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 augustus 2019