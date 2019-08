Thais vonnis voor coffeeshophouder is definitief

Het hooggerechtshof in Thailand heeft een cassatieverzoek in de zaak tegen de Brabantse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven dinsdag verworpen. Het openbaar ministerie in Bangkok had beroep ingesteld tegen de in zijn ogen te lage straf voor de Nederlander die een gevangenisstraf van twintig jaar uitzit wegens het witwassen van drugsgeld.

Door de afwijzing van de cassatie is de veroordeling van Van Laarhoven onherroepelijk geworden. Dat betekent volgens zijn Nederlandse raadsman Gerard Spong dat er geen enkel formeel beletsel meer is voor uitlevering van zijn cliënt naar Nederland waar het vonnis tegen Van Laarhoven dan kan worden omgezet. Spong zegt „op korte termijn witte rook te verwachten” over de overdracht van Van Laarhoven. Ook het cassatieverzoek tegen de Thaise partner van Van Laarhoven, Tukta, is verworpen.

Fiscale fraude

De rechterlijke uitspraak komt vier dagen nadat de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) in Bangkok was om met de Thaise minister-president en zijn collega van justitie te praten over de zaak-Van Laarhoven. Grapperhaus wil dat de verdachte snel aan Nederland wordt overgedragen. Hij is zich persoonlijk met de zaak gaan bemoeien nadat de Nationale Ombudsman eerder dit jaar oordeelde dat het Openbaar Ministerie in Zeeland West-Brabant „onzorgvuldig” had gehandeld. Het OM had moeten voorzien dat Van Laarhoven in grote moeilijkheden zou komen toen justitie in 2014 in een rechtshulpverzoek informatie vroeg aan de Thaise collega’s over een onderzoek naar fiscale fraude. Van Laarhoven werd toen meteen opgepakt.

Tussen Nederland en Thailand wordt nu op ambtelijk niveau gesproken over de verdere afwikkeling van deze strafzaak. Tegen Johan van Laarhoven, zijn broer Frans en andere medewerkers van The Grass Company (vier coffeeshops in Noord-Brabant) loopt al sinds 2011 een strafrechtelijk onderzoek wegens fiscale fraude.