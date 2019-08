Tabaksfabrikanten praten over megafusie

Sigarettenfabrikanten Philip Morris en Altria zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Dat hebben de bedrijven dinsdag bekendgemaakt. Komt het tot een deal, dan ontstaat een concern met een marktwaarde van 209 miljard dollar. Ter vergelijking: dan is het ongeveer net zo groot als Coca-Cola.

Een samenvoeging zou voor de twee tabaksbedrijven een hereniging betekenen. Iets meer dan tien jaar geleden werd Philip Morris Companies opgesplitst in de Altria Group (8.300 werknemers, omzet in 2018 20 miljard dollar) en Philip Morris International (77.000 werknemers, omzet in 2018 30 miljard dollar). Altria richtte zich op de Verenigde Staten, Philip Morris op de rest van de wereld. De tabaksproducenten voeren onder meer de sigarettenmerken Marlboro en L&M. Beide bedrijven zijn genoteerd aan de effectenbeurs in New York.

Alternatieven

Analisten voorspelden eerder al dat de twee bedrijven na elf jaar zelfstandigheid weer samen zouden komen. Traditionele tabaksproducenten worstelen met dalende sigarettenverkopen. Op zoek naar gezondere alternatieven stappen consumenten over op bijvoorbeeld de elektronische sigaret.

Vorig jaar werden er wereldwijd 4,5 procent minder sigaretten verkocht dan in 2017. Voor de e-sigaret is voor de komende vijf jaar juist een jaarlijkse groei van 8 procent voorzien.

Altria investeerde vorig jaar fors in de e-sigaret door voor 12,8 miljard dollar een belang van 35 procent te nemen in Juul, in de VS het meestverkochte e-sigarettenmerk. In Europa is Juul verboden omdat de vloeistof in de e-sigaret bijna drie keer de toegestane hoeveelheid nicotine bevat. Terwijl de Europese norm op 20 microgram nicotine per milliliter ligt, bevat de vloeistof 59 microgram nicotine per milliliter. Philip Morris heeft een eigen variant voor de sigaret: de IQOS.

Gelijkwaardigheid

Of de fusie ook echt door zal gaan, is nog onzeker. Een van de discussiepunten is de gelijkwaardigheid in het fusiebedrijf. Philip Morris is met een marktwaarde van zo’n 121 miljard dollar aanmerkelijk groter dan Altria, dat ongeveer 88 miljard dollar waard is. Ook aandeelhouders en mededingsautoriteiten moeten nog instemmen met de deal.

Lees ook dit vragenstuk over de eisen voor de sigaret in de VS: Veel minder nicotine in Amerikaanse sigaret helpt bovenal e-sigaret