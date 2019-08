Slachtoffers seksueel misbruik getuigen in zaak tegen overleden Jeffrey Epstein

Ze zaten dinsdag op de eerste drie rijen in de federale rechtbank van New York. Een stuk of vijftien vrouwen die zeggen als jong meisje seksueel te zijn misbruikt door zakenman Jeffrey Epstein. Ze waren expliciet uitgenodigd door rechter Richard Berman om hun verhaal te komen doen. Dit is wellicht de enige kans om dit voor de rechter te doen: Epstein werd ruim twee weken geleden dood aangetroffen in de cel waar hij het strafproces tegen hem afwachtte.

Een voor een stapten de vrouwen naar voren om te getuigen, zo beschrijven Amerikaanse media. Verschillende vrouwen zeiden dat Epstein hen met zijn mogelijke zelfdoding had beroofd van de kans op gerechtigheid.

„Hij is een lafaard”, zei Courtney Wild, een vrouw die als veertienjarige door Epstein zou zijn misbruikt. „Het recht heeft in deze zaak zijn loop niet gehad.”

Chauntae Davis beschreef hoe zij als meisje jarenlang werd verkracht door Epstein en hoe zwaar de publieke vernedering van het bekend worden van de zaak nog altijd op haar drukt.

Virginia Roberts Giuffre, die zichzelf Epsteins ,,seksslavin” noemt en heeft verklaard dat ze ook met hooggeplaatste vrienden van hem moest slapen, onder wie de Britse prins Andrew, onderstreepte voor de rechter dat „de rekening nog niet is opgemaakt. Hij handelde niet alleen. Wij, slachtoffers, weten dat.”

De dood van Epstein heeft een streep gehaald door de strafzaak tegen hemzelf, al moet rechter Berman dat formeel nog bekrachtigen. Maar ook toen Epstein nog leefde, wezen de slachtoffers op de rol van anderen bij de misdrijven die de miljardair zou hebben gepleegd. Zo is daar Ghislaine Maxwell, een vriendin die Epstein dagelijks van jonge meisjes zou hebben voorzien en die de meisjes zou hebben aangemoedigd vriendinnen te rekruteren voor de seksuele massages van Epstein. Maxwell is nog niet aangeklaagd.

De getuigende vrouwen in de rechtszaal, van wie sommigen nog altijd niet hun naam wilden noemen voor de rechter, lieten doorschemeren dat zij een letselschadezaak tegen de erfgenaam van Epstein willen aanspannen. In een enkele dagen voor zijn dood opgemaakt testament, vermaakte Epstein al zijn bezittingen, zo’n 577 miljoen dollar, aan zijn broer Mark. Het testament is getekend op de Maagdeneilanden, en dat kan een claim vanuit de Verenigde Staten bemoeilijken.

Een van Epsteins advocaten, ook aanwezig op de zitting dinsdag, vroeg de rechter een onderzoek te gelasten naar de dood van Epstein. Het openbaar ministerie onderstreepte dat deze zitting daarvoor niet bedoeld was.