Hof staat getuigenverhoor toe in zaak Rooms-Katholieke Kerk

Het gerechtshof in Den Bosch gaat zes getuigen horen in een smartengeldzaak van een slachtoffer van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De Kerk verzette zich tevergeefs tegen het getuigenverhoor, onder meer met het argument dat het slachtoffer enkel uit is op „media-aandacht”.

Volgens het hof heeft het slachtoffer er echter „voldoende belang” bij om met een voorlopig getuigenverhoor duidelijkheid te krijgen of doorprocederen zinvol is. Het horen van getuigen kan relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van verjaring van de feiten die zich in de jaren zestig hebben afgespeeld, aldus het hof.

De zaak is aanhangig gemaakt door Arnold-Jan Prinsen uit Someren. Als jongetje van elf werd hij ernstig seksueel misbruikt door een pater. De congregatie van de paters van de Heilige Geest wist dat hun medepater pedofiel was, maar liet hem zijn gang gaan op twee Limburgse internaten.

De rechtbank Limburg oordeelde in januari dit jaar dat de feiten verjaard zijn. Volgens de rechtbank is geen sprake van een uitzonderlijke situatie, nodig om af te wijken van de gebruikelijke verjaringstermijn van dertig jaar. Afgelopen jaren strandden eerder civiele claims van slachtoffers op de verjaring van het misbruik. Tegen het vonnis van de rechtbank Limburg wil het slachtoffer nu in beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.