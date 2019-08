Rechter verlengt voorlopige hechtenis Jos B.

Jos B. blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Maastricht dinsdag bepaald na de vierde pro forma-zitting in de zaak over de verdwijning en dood van Nicky Verstappen. B. wordt verdacht van het misbruiken en het doden van de elfjarige jongen.

De zitting was voornamelijk een herhaling van zetten. Advocaat Gerald Roethof betoogde dat zijn cliënt onschuldig was, Jos B. zweeg, en het OM hield vol dat er genoeg bewijs is tegen de verdachte. Raadsman Roethof benadrukte dat B. nu een jaar in voorarrest zit en dat er te weinig bewijs is hem langer vast te houden. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen de 56-jarige Limburger te zwaar om de hechtenis te schorsen.

Het scenario dat Roethof dinsdag andermaal schetste van Nicky Verstappens verdwijning is dat de jongen wegliep van het kamp waar hij verbleef en een natuurlijke dood, bijvoorbeeld uitdroging, stierf. Het dna van B. kan volgens hem ook per ongeluk op het lichaam van de jongen beland zijn. Het OM bestreed dat ten stelligste en stelde dat een natuurlijke doodsoorzaak uitgesloten is.

Zaak-Nicky Verstappen Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 op elfjarige leeftijd uit een jeugdkamp op de Brunsummerheide. Een dag lager werd zijn lichaam aangetroffen op een kilometer afstand van het kamp. De politie ging ervan uit dat er sprake was van een zedenmisdrijf. Na dna-onderzoek werd vorig jaar augustus een match gevonden met de 55-jarige Jos B., die ten tijde van het incident in het nabijgelegen Simpelveld woonde. Na een internationale zoektocht werd hij in Spanje gearresteerd.

Schouw

Eerder dinsdag vond een zogeheten schouw plaats, een bezichtiging van het plaats delict. De rechters, de griffier, de verdachte, zijn advocaat, twee officieren van justitie, vier familieleden van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, bezochten de Brunssummerheide. In het natuurgebied werd 21 jaar geleden het lichaam van de elfjarige jongen gevonden.

De schouw, waarbij van de rechter geen media aanwezig mochten zijn, duurde van 10.00 uur ‘s ochtends tot 14.00 uur in de middag. Het doel van het bezoek aan de Brunssummerheide was dat de rechtbank een beeld kan vormen bij belangrijke plaatsen in het dossier-Verstappen.

Op 20 november vindt de regiezitting plaats. Dat is een zitting ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak, die vermoedelijk begin volgend jaar begint. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld.

Correctie (27 augustus 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Jos B. verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen. Dat moest zijn het misbruiken en het doden van Nicky Verstappen. Dit is aangepast.

