Ook Hiddema valt Baudet af: Otten is onterecht uit FVD gezet

Ook Theo Hiddema vindt dat Henk Otten onterecht uit Forum voor Democratie is gezet. Dat zegt hij in een vooraf opgenomen segment van praatprogramma Jinek tegen politiek verslaggever Jaïr Ferwerda. Volgens Hiddema is Otten uiteindelijk „te abrupt” de partij uitgewerkt vanwege „persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren”.

Hiddema zou graag hebben gezien dat Otten bij FVD bleef, zegt hij in het fragment dat dinsdagavond wordt uitgezonden. Volgens het Tweede Kamerlid „zit er geen kwaad an” en was zijn vertrek niet nodig. Hoewel Hiddema erkent dat hij van mening verschilt met partijleider Thierry Baudet, zou dit geen probleem zijn omdat Baudet in het partijbestuur zit en hijzelf niet.

De kritiek van Hiddema doet denken aan wat Otten zelf stelde over zijn vertrek bij FVD. Volgens de FVD-mede-oprichter is hij de partij uitgezet omdat hij kritisch was over de koers van Baudet. Ook FVD-senator Dorien Rookmaker, die vorige week bekendmaakte over te stappen naar Ottens nieuwe partij, vindt dat Otten „als een hond is behandeld”.

Overstappers

Otten werd eind juli geroyeerd als lid van de partij na een interne ruzie. Volgens de partijleiding heeft hij zich schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”. Baudet heeft dinsdagavond nog niet gereageerd op de uitlatingen van Hiddema.

Sinds Ottens vertrek bij FVD heeft hij bekendgemaakt een nieuwe partij op te richten. Inmiddels hebben twee Eerste Kamerleden, te weten Dorien Rookmaker en voormalig FVD-woordvoerder Jeroen de Vries, en twee Statenleden (Cornelis van den Berg in Flevoland en Robert Baljeu in Noord-Holland) zich bij hem aangesloten. De nieuwe partij wil zich profileren als conservatieve, rechtse partij. Otten zou echter voornemens zijn geen „boreaal geleuter” te betrekken bij zijn partij.

