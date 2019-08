OM: voldoende feiten die wijzen op zedenmisdrijf overleden Assenaar

De politie heeft voldoende feiten gevonden die erop wijzen dat de man die dit weekend overleed in Assen, betrokken was bij een zedenmisdrijf. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. Justitie geeft geen details over het mogelijke misdrijf en schrijft alleen dat deze in de speeltuin heeft plaatsgevonden waar de man later overleed.

Justitie weet nog niet wat de doodsoorzaak is van de man. Het kan nog „enige tijd” duren voor met zekerheid te zeggen is waaraan hij precies is overleden. De man stierf na een aanvaring met een groep van vijf mannen. Zij werden opgepakt op verdenking van mishandeling, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze worden nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.

Speeltuin

De mannen benaderden de 32-jarige man omdat hij onzedelijke handelingen met een 4-jarig meisje zou hebben uitgevoerd in de speeltuin. Een van de mannen is de vader van het kind. Er doen verschillende verhalen de ronde over wat er precies zou zijn gebeurd, tot dusver is niet met zekerheid te zeggen wat de man heeft gedaan.

Het incident heeft tot veel commotie geleid in de Assense wijk Peelo. Enerzijds wordt de groep mannen geëerd vanwege hun optreden tegen de vermoedelijke kindermisbruiker. Anderzijds zijn vrienden en kennissen van de overleden man, een dove hovenier en stratenmaker, in rouw. De man zou nooit „rare signalen” hebben afgegeven.

