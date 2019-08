De Britse oliegigant BP verkoopt na zestig jaar alle activiteiten in Alaska aan branchegenoot Hilcorp. Hilcorp zal volgens BP 5,6 miljard dollar, ruim 5 miljard euro, betalen voor alle bezittingen in de noordelijke Amerikaanse staat, waaronder belangen in grote olievelden en pijpleidingen.

Volgens BP, actief in achttien landen met circa 73.000 werknemers en een jaaromzet van ruim 300 miljard dollar in 2018, is de verkoop onderdeel van desinvesteringsplannen. BP wil de komende twee jaar bezittingen ter waarde van tien miljard dollar van de hand doen. De transactie moet nog goedgekeurd worden door toezichthouders en zal naar verwachting in 2020 rond zijn.

„We herscheppen BP geleidelijk en tegenwoordig hebben we andere kansen, zowel in de VS als over de hele wereld, die beter aansluiten bij onze langetermijnstrategie en beter concurreren voor onze investeringen”, zegt BP-bestuursvoorzitter Bob Dudley dinsdag in een persbericht. Financieel persbureau Bloomberg wijst erop dat de oliebaten in Alaska al jaren teruglopen. Grotere olieproducenten richten hun pijlen nu op het winnen van olie uit schaliegesteente in bijvoorbeeld Texas.

Prudhoe Bay

Hilcorp, opgericht door de Texaanse miljardair Jeff Hildebrand, zal op korte termijn vier miljard dollar betalen voor de activiteiten van BP in Alaska. De rest van het bedrag volgt uit toekomstige baten. Hilcorp is sinds 2012 in de noordelijke staat actief en nam in 2014 eerder een belang in BP-olievelden in de regio.

Met de verkoop komt een einde aan zestig jaar bedrijvigheid van de Britse oliegigant in het noorden van de Verenigde Staten. BP begon in 1959 met het boren in Alaska. Het exploiteerde daar onder meer Prudhoe Bay, het grootste olieveld in de Verenigde Staten zo’n duizend kilometer ten noorden van de hoofdstad Anchorage. BP houdt zo’n 1.600 mensen aan het werk in de staat. Voor hen moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen, schrijft het bedrijf.

Dat BP weggaat uit Alaska betekent niet dat het bedrijf uit de Verenigde Staten vertrekt, zegt bestuursvoorzitter Dudley. „In de afgelopen drie jaar hebben we meer dan twintig miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten. We zullen andere investeringsmogelijkheden blijven onderzoeken.”