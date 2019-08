Obsessie en passie onder violisten

Na een uitvoering van Mendelssohns Vioolconcert wordt de Finse topvioliste Karin op straat aangereden. Cruciale zenuwen in haar arm raken zo beschadigd dat zij tot haar grote verdriet en frustratie niet meer kan spelen. Dus gaat zij lesgeven op het conservatorium aan een groepje jonge violisten, onder wie de talentvolle Antti. Hun gedeelde passie voor muziek leidt al snel tot een affaire, waarbij de getrouwde Karin de 18 jaar jongere Antti verleidt.

Als een bevriende Deense dirigent gastles komt geven, blijkt dat hij op zoek is naar een violist om het Vioolconcert van Mendelssohn in Kopenhagen uit te voeren – hartstochtelijke muziek die uitstekend past bij het onderwerp. Als Karin en Antti naar de Deense hoofdstad reizen, komt een en ander tot uitbarsting.

The Violin Player (Viulisti) is het filmdebuut van de Finse toneelschrijver Paavo Westerberg. Middels close-ups van zijn uitstekende acteurs weet hij zowel de obsessieve liefde voor muziek als erotische passie over te brengen. Ook is hij sterk in het neerzetten en analyseren van muzikanten met een tomeloze ambitie. Wat offer je allemaal op om de top te bereiken?

Maar de uiteindelijke afwikkeling van de plot stelt teleur. Westerberg schenkt te veel aandacht aan de veeleisende dirigent, waardoor The Violin Player zijn focus verliest.

Drama The Violin Player Regie: Paavo Westerberg. Met: Matleene Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Kim Bodnia. ●●●●●

