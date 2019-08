‘Moeilijke’ programma’s later uitgezonden op NPO2

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, doet een dringend beroep op de drie grote talkshowsterren Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en Jeroen Pauw om bij de publieke omroep te blijven. Dat zei ze na afloop van de seizoenspresentatie van de publieke omroep dinsdag in Hilversum. Ze reageert hiermee op de interviews met de drie in tijdschrift Linda deze maand. Volgens Rijxman hintte in ieder geval Jinek en Van Nieuwkerk daarin naar een vertrek naar de commerciële zenders, waar ze meer kunnen verdienen. Bij de publieke omroep zijn ze gebonden aan de Wet normering topinkomens.

In haar toespraak op de seizoensopening zei Rijxman: „Lieve Eva, Jeroen, Matthijs. De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt. Jullie hebben de publieke omroep groot gemaakt. De kijker geniet elke dag hoe jullie ontroeren, uitdagen en weten te prikkelen. En jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten, nieuwe professionals. En dat.. is onbetaalbaar.”

De talkshow van Jinek en Pauw op NPO1 verhuizen overigens per januari naar een vroeger tijdstip: half elf. Volgens tv-directeur Frans Klein is dat een wens van de kijkers, die graag vroeger naar bed gaan. Het is ook de wens van Jinek, die een klein kind heeft, zo zei hij.

Ook >Nieuwsuur zal vanaf januari een half uur eerder beginnen, om half tien, zodat het actualiteitenprogramma op NPO2 blijft aanlsuiten op de talkshows. Dat zei Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO2, voorafgaand aan de seizoenspresentatie van de publieke omroep, dinsdag in Hilversum. „Een groot deel van het Nieuwsuurpubliek schakelt over op Pauw of Jinek.”

Het vervroegen van Nieuwsuur heeft ook consequenties voor de rest van de avond op NPO2: tussen half negen en half tien wil Van Beuzekom op zijn journalistieke zender alleen nog „toegankelijke programma’s die een grote groep mensen aanspreken”, zoals die met de knorrige familie Van Rossum (ze gaan dit jaar naar Berlijn – zie inzet), of de kunstprogramma’s van Jeroen Krabbé.

Lees ook: De macht van de netmanager reikt helemaal tot aan de presentator

Minder tv, meer online

De programma’s over kunst, wetenschap (De kennis van nu) en geschiedenis (Andere tijden), die anders ook voor Nieuwsuur zaten, verhuizen allemaal naar de late avond. Op zaterdagavond komt er na Nieuwsuur de reeds aangekondigde nieuwe talkshow van Nadia Moussaid over cultuur. Hierin moet veel ruimte komen voor boeken. Dit betekent wel het einde van VPRO Boeken op zondagochtend. De jaarlijkse grote geschiedenisserie – dit najaar gaat ze over het interbellum – blijft wel op primetime geprogrammeerd.

Vóór Nieuwsuur blijft er verder wat ruimte over voor korte reportages van een minuut of twaalf. Hiervoor wil Van Beuzekom uit video putten die in eerste instantie voor de online platforms van NPO2 wordt gemaakt. Om een breder publiek te bereiken, wil Van Beuzekom meer inzetten op online journalistiek: „We verleggen het budget – een beetje minder televisie en meer online.” NPO2 kost ongeveer 90 miljoen euro per jaar. Ongeveer tien procent daarvan gaat naar online.

Van Beuzekom noemt als voorbeeld het nieuwe online platform voor buitenlandse journalistiek van Sinan Can, dat Synaps (verbindingsplaats) gaat heten. Verder zetten tv-programma’s als Nieuwsuur, Tegenlicht en Zembla meer in op hun websites en de verspreiding via sociale netwerken.

NPO-kijker is 61 jaar

Van Beuzekom: „Ons publiek is vrij oud, maar door actiever online te zijn, kunnen we hele nieuwe groepen bereiken, die normaal niet naar NPO2 op tv kijken, maar die wel geïnteresseerd zijn in onze journalistiek.” De traditionele NPO2-kijker is volgens hem gemiddeld 61 jaar oud. De online kijker is een stuk jonger. Volgens Van Beuzekom trekken de websites die aan NPO2-programma’s zijn verbonden inmiddels 1,6 miljoen unieke bezoekers per week.

Een ander voordeel: „Je kunt veel sneller werken. Als er nieuws is, hoef je niet te wachten tot je een tv-uitzending hebt gemonteerd, en er plek is in het uitzendschema.” Bovendien: „Zo krijgen we ook weer de kans om jong nieuw talent in te zetten.” Een verschil met traditionele televisie, afgezien van de lengte: „Online video is veel directer, en je krijgt meer informatie in beeld, zoals teksten, cijfers, staatjes.”

Na de grote zenders NPO1, RTL4 en SBS6 is NPO2 de vierde zender van Nederland, met gemiddeld 334.000 kijkers. Van Beuzekom: „Maar mede door het succes van De slimste mens zijn we nu regelmatig de derde zender van het land.”