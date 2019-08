Medewerker British Council krijgt tien jaar cel in Iran voor spionage

Beeld van Aras Amiri vrijgegeven door haar familie

Een medewerker van de British Council, een instelling die de Britse cultuur in het buitenland moet promoten, is opnieuw door Iran veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Dat meldt persbureau AFP dinsdag.

De Iraanse autoriteiten beschuldigden de 33-jarige Aras Amiri van spionage voor de British Council, waar zij op dat moment vijf jaar voor werkte. Binnen de overheidsinstelling was Amiri verantwoordelijk voor het vergroten van de kennis binnen het Verenigd Koninkrijk over Iraanse kunst en cultuur.

Amiri werd vastgezet omdat ze de Iraanse nationale veiligheid in gevaar gebracht zou hebben en samengewerkt zou hebben met de Britse veiligheidsdiensten. Volgens de British Council is er niets waar van de aantijgingen aan het adres van hun medewerker.

De Iraanse expat had haar vonnis aangevochten, maar dinsdag werd bekend dat haar straf definitief is. Tijdens de tweede zitting was haar advocaat niet aanwezig, volgens The Independent.

Amiri woont in Londen en werd in maart vorig jaar door Iran vastgezet na een familiebezoek in Teheran. Amiri werd na haar arrestatie in Iran twee maanden opgesloten en verhoord, verklaarde haar echtgenoot vorige week tegenover de BBC.

Lees ook: De vergeten gijzelaars van de Iraanse Revolutionaire garde

Diplomatieke spanningen

Amiri’s familie stelt dat haar zaak in direct verband staat met de diplomatieke spanningen tussen Londen en Teheran en dat zij wordt gebruikt als „pion in een politiek schaakspel”. In ruil voor vrijlating zou Amiri zijn gevraagd om voor Teheran als informant op te treden in het VK.

De vrouw wordt in Iran vastgehouden op de plek waar ook de Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe is opgesloten. Zaghari-Ratcliffe werkte voor de journalistieke tak van een liefdadigheidsinstelling in Londen en werd in 2016 gearresteerd, eveneens op het vliegveld van Teheran. Iran beschuldigde haar er onder andere van een staatsgreep te hebben voorbereid en legden haar een celstraf op. Volgens de familie van Zaghari-Ratcliffe zou zij door de Iraanse autoriteiten dagenlang aan een bed zijn vastgeketend.

De zaak maakte eerder veel los in het Verenigd Koninkrijk. De huidige premier Boris Johnson, toen nog in de rol van minister van Buitenlandse Zaken, bemoeide zich in 2017 ondiplomatiek met de zaak, tot woede van de oppositie. Hij zei dat Zaghari-Ratcliffe in Iran „niets meer had gedaan dan journalistiek doceren”. Drie dagen later werd Zaghari-Ratcliffe in Iran beschuldigd van „het bedrijven van propaganda tegen de staat”.

Olietankers

Recent laaiden de spanningen tussen Londen en Teheran op door verschillende incidenten met olietankers in de Straat van Hormuz. Begin juli werd een Iraanse olietanker bij het Britse Gibraltar aan de ketting gelegd. De olietanker was volgens de Britten op weg naar Syrië, terwijl er een EU-embargo geldt voor handel in olie met Syrië. Half juli hield Iran in een reactie de Britse olietanker Stena Impero tegen.

De Britten hebben toegezegd deel te nemen aan een militaire operatie, opgezet door de Verenigde Staten om de veiligheid van tankers in de Perzische Golf te waarborgen.