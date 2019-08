Macaber sprookje uit Mexico

Het Mexicaanse horrorsprookje Tigers Are Not Afraid (Vuelven) is schatplichtig aan de drievoudig Oscarwinnaar Pan’s Labyrinth uit 2006. Daar vervulde de jonge Ofelia drie opdrachten in een wrede, barokke fabelwereld naast het al even wrede Spanje van Franco anno 1944.

Hier krijgt het tienjarige schoolmeisje Estrella drie wensen in een wereld waarin de gruwelen van de Mexicaanse drugsoorlog vertaald worden naar een macaber sprookje. Als haar moeder op een dag verdwijnt, wenst Estrella dat ze terugkeert, waarna mama’s rottende lijk haar uit huis spookt. Moeder is slachtoffer van een locale drugsbaron, El Chino, die recreatief vrouwen mishandelt en vermoordt. Estrella sluit zich aan bij straatweesjes, die zelf in het vizier van de narco’s belanden omdat ze een pistool en een mobieltje pikten van El Chino’s dronken luitenant Caco. En de dodenwereld heeft een opdracht voor Estrella.

Tigers Are Not Afraid is een film die lastig ligt in de marketing: ogenschijnlijk een kinderfilm, maar daarvoor te hard en bloedig. Waar sprookje en realiteit in Pan’s Labyrinth twee domeinen vormen die pas in de finale samenkomen, lopen ze in Tigers Are Not Afraid door elkaar: Estrella wordt achtervolgd door hardvochtige bandieten, maar ook door in plastic gewikkelde zombies en gootjes hersenvocht die onheil aankondigen.

Eigenlijk betreft dit een kleine, trieste episode uit de drugsoorlog door de ogen van straatkinderen die graag tijgers zouden zijn om deze stadsjungle van achteloos geweld te overleven. Er valt best wat op de film aan te merken. De kinderen acteren ontwapenend, maar hun groepsdynamiek is voorspelbaar: vorming van een surrogaatgezin met een kleine benjamin als vredesstichter en mama Estrella die het beschadigde kinderleidertje El Shine openbreekt. Toch geeft de vreemde mix van snoezig en wreed Tigers Are Not Afraid zijn unieke, nogal meedogenloze bekoring: tegelijk warm, grauw en sinister.

Horror Tigers Are Not Afraid Regie: Issa López. Met: Paola Lara, Juan Ramón López. ●●●●●

