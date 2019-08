Kruijswijk stapt in vierde etappe af tijdens Ronde van Spanje

Steven Kruijswijk is dinsdag tijdens de vierde etappe afgestapt in de Ronde van Spanje. De renner van Jumbo-Visma stapte na ruim een uur vanwege knieklachten van zijn fiets. In de openingsetappe van zaterdag kwam Kruijswijk, samen met veel andere renners van zijn team, ten val tijdens de ploegentijdrit.

Die val gebeurde in een bocht waar het wegdek ineens nat was. Dat water was daar terechtgekomen omdat een plastic zwembadje bij een huis op een steile helling vlakbij het parcours kapot was gegaan. Een dag later had Kruijswijk veel last van zijn knie en verloor hij bijna twee minuten op veel klassementsrenners. Die pijn werd steeds erger, zegt Jumbo-Visma in een bericht op Twitter.

Vorige maand eindigde Kruijswijk tijdens de Tour de France nog als derde. In het algemeen klassement van de Ronde van Spanje stond de 32-jarige renner na drie etappes, mede door zijn val, op de 51ste plaats met 2.19 minuut achterstand op rodetruidrager Nicholas Roche. In 2016 fietste Kruijswijk de Vuelta ook niet uit, toen hij bij een val zijn sleutelbeen brak. Vorig jaar eindigde hij als vierde.

🚴‍♂️🇪🇸 | 💥 VAL VOOR DE GEHELE JUMBO-VISMA PLOEG! Mis niks van #LaVuelta2019 op 📺 Eurosport 1, de 💻📱 Eurosport Player en https://t.co/zGtiPSmBmn pic.twitter.com/asogvUnrwW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2019