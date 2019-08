Justitie gaat ook designerschoenen en -tassen van verdachten verkopen

Naast boten, auto’s en dure sieraden gaat justitie nu ook designerkleding en -accessoires verkopen. Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland begint dinsdag met een pilot waarbij kostbare artikelen van verdachten online geveild wordt. De veiling moet duizenden euro’s opleveren voor de staatskas, maar is vooral bedoeld om een punt te maken bij criminelen én hun partners.

Het OM ontneemt verdachten in strafzaken al langer kostbaarheden als ze niet kunnen aantonen dat die betaald zijn met eerlijk verdiend inkomen. „In de beleving van de meeste mensen vertegenwoordigt een boot of huis geld. Lang niet iedereen weet dat ook een bepaalde tas heel veel oplevert, soms tweedehands nog meer dan nieuw”, aldus het arrondissementsparket in Noord-Holland.

Met de veiling wil het OM nadrukkelijk niet alleen de verdachte treffen, stelt ‘afpakofficier’ Joost van Bree. „Wij zien veel partners van verdachten met bijvoorbeeld tassen of schoenen van duizenden euro’s lopen”, zegt hij op de site van het OM. „Door deze items af te pakken voelen ook de partners dat misdaad niet loont.”

Merken

Onder meer schoenen en tassen van Louis Vuitton, Chanel, Hermès en Christian Louboutin gaan in de verkoop, kondigt veilinghuis BVA Auctions al dagen aan. De spullen zijn getaxeerd en op echtheid gecontroleerd door Domeinen Roerende Zaken, een gespecialiseerde directie van het ministerie van Financiën. Namaak wordt vernietigd. Als de pilot met de modeveiling slaagt, wordt gekeken of deze aanpak landelijk kan worden toegepast.

De spullen die verkocht worden, zijn van verdachten die dus nog niet veroordeeld zijn. De officier van justitie moet toestemming geven om spullen te veilen en zal bij een „mager zaakje” niet tot veiling overgaan, aldus justitie. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij de taxatiewaarde of (als dat bedrag hoger is) de verkoopwaarde van de spullen terugbetaald. Ook dat weer uit de staatskas.

Miljoenen

Het OM heeft in 2018 171 miljoen euro afgepakt van criminelen, 50 miljoen euro minder dan een jaar eerder. 100 miljoen euro daarvan kwam van de transactie met ING vanwege nalatigheid bij het tegengaan van witwassen.

Justitie zei begin dit jaar te veel afhankelijk te zijn van „grote klappers” als ING, en toonde zich bovendien ontevreden dat het bedrag gedaald is. Het OM kondigde aan creatieve manieren te zoeken om de waarde van afgepakte spullen omhoog te krijgen.