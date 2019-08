Jakobsen wint vierde etappe in Ronde van Spanje

Fabio Jakobsen heeft dinsdag de vierde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen was na een rit over 175,5 kilometer de sterkste in de massasprint. Jakobsen bleef de Ier Sam Bennett net voor in El Puig. De finishfoto moest beoordeeld worden om te bepalen wie als eerste over de streep kwam.

De 22-jarige Jakobsen debuteert in de Vuelta in een grote ronde. De Gelderlander wist zich maandag niet te bewijzen in de sprint in Alicante, die met overmacht werd gewonnen door Bennett (Bora-hansgrohe). Een dag later sloeg de renner van de Belgische formatie Deceuninck-Quick-Step wel toe. Jakobsen werd op het laatste stuk in stelling gebracht door zijn Argentijnse ploeggenoot Maximiliano Richeze en hij bleef Bennett net voor.

Kruijswijk afgestapt

De sprinter uit Heukelum won dit jaar voor de tweede keer op rij de Scheldeprijs. Hij boekte ook ritzeges in de Algarve, Turkije en Californië. In El Puig kon Jakobsen zijn eerste overwinning in een grote ronde vieren.

Steven Kruijswijk stapte kort na vertrek vanuit Cullera af. De nummer drie van de Tour de France heeft veel last van de knieblessure die hij overhield aan zijn valpartij van zaterdag tijdens de ploegentijdrit. Kruijswijk, de ‘schaduwkopman’ van Jumbo-Visma, stond in het klassement op de 51e plek op 2.19 van Roche. (ANP)