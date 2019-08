Het Kanaal over per bootje: een oplossing uit wanhoop

Het aantal migranten dat over het water vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken neemt snel toe. In 2019 zijn volgens Franse autoriteiten al meer dan twee keer zoveel mensen op het Kanaal onderschept als in heel 2018.

Reddingswerkers moesten afgelopen weekend in actie komen toen een rubberboot in de nacht van zaterdag op zondag op drift was geraakt. De boot was op zo’n drieënhalve kilometer voor de kust van Duinkerken blijven steken. Alle 22 inzittenden, onder wie een vrouw en een kind, zijn door reddingsdienst Cross Gris-Nez in veiligheid gebracht en overgedragen aan de grenspolitie. Vorige week zijn in minder dan 24 uur ook al drie vergelijkbare operaties uitgevoerd.

Daarmee is het aantal onderschepte pogingen van migranten om via het water vanuit Frankrijk de Britse kust te bereiken in 2019 opgelopen tot een totaal van 156. Werden in 2018 nog 586 migranten op bootjes aangehouden, dit jaar waren dat er volgens de Franse maritieme prefectuur al 1.451. Het gaat om een relatief recent fenomeen: in 2012 zijn slechts twaalf bootjes onderschept.

De zee is de laatste dagen kalm. Maar dat maakt de oversteek niet minder gevaarlijk. Het Kanaal is een van de drukste zeestraten in de wereld, met 25 procent van het wereldwijde maritieme verkeer. De stroming is sterk en het zicht is, vooral ’s nachts, beperkt. Het water is ondanks de warme maanden koud: tussen 17 en 19 graden. Volwassenen blijven daarin volgens een woordvoerder van het departement Noord twaalf uur in leven, kinderen niet meer dan vijf uur.

Maar volgens hulporganisaties zien veel migranten die naar Engeland willen geen andere opties meer. De politiecontroles in en om Calais zijn de laatste jaren sterk geïntensiveerd. En rond de haven en de Kanaaltunnel zijn metershoge hekwerken verrezen om verstekelingen op vrachtwagens of treinen geen kans te geven.

„Het is een vicieuze cirkel”, zei secretaris-generaal Claire Millot van hulpgroep Salaam tegen Le Figaro. „De eersten hadden dit idee uit wanhoop, maar het wordt een oplossing omdat het werkt. Hun vrienden laten het weten als ze de andere kant bereikt hebben.” Volgens het departement Pas-de-Calais, waarin Calais ligt, zouden 1.016 migranten er sinds begin dit jaar in geslaagd zijn om via het water de overkant te bereiken.

Sinds begin dit jaar zijn in de regio acht netwerken van mensensmokkelaars ontmanteld. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zal het onderwerp „in de komende dagen” bespreken met zijn Britse ambtgenoot Priti Patel.

Dode migrant Irakees wilde zwemmend naar VK Voor de Belgische kust is maandag het lichaam gevonden van een Iraakse migrant die vermoedelijk zwemmend het Verenigd Koninkrijk wilde bereiken. De man had plastic flessen om als een soort zwemvest. De man bleek eerder vergeefs asiel te hebben aangevraagd in Duitsland.

