Beurzen veren op na uitspraken Trump over handelsgesprekken

Gaan de VS en China nou wel of niet weer met elkaar om tafel om te spreken over een handelsakkoord? Die vraag hield de financiële markten maandag bezig toen president Donald Trump aan het begin van de dag liet doorschemeren dat China zich had gemeld om de gesprekken weer op te starten. Later bleek dat optimisme niet door China te worden gedeeld, maar de beurzen gingen wereldwijd wel licht omhoog.

Trump sprak bij de G7-top in Frankrijk van „significante gesprekken”. „Ik denk dat we een deal zullen sluiten.” Trump prees ook zijn Chinese collega Xi Jinping, die hij een „groot leider” noemde. Om daar op Twitter aan toe te voegen: „Veel respect voor het feit dat president Xi en zijn vertegenwoordiger zoeken naar een ‘kalme oplossing’. [...] Dit is waarom hij (Xi, red.) zo’n groot leider is die een geweldig land vertegenwoordigt. Gesprekken gaan door!”

Vanaf Chinese zijde kon niemand die boodschap echter bevestigen. Sterker nog: Hu Xijin, hoofdredacteur van de Engelstalige Chinese krant Global Times, twitterde op basis van bronnen dat er de afgelopen dagen geen telefonische gesprekken zijn geweest. De journalist van de regeringsgezinde krant stelde dat er alleen „technisch overleg” heeft plaatsgevonden.

Die ontkenningen deden de financiële markten weinig. De mededeling van Trump leidde vooral tot opluchting op de financiële markten. De president had vrijdag nog gedreigd met importheffingen van 30 procent op 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Dat was een reactie op een reeks nieuwe sancties van China. Ook waarschuwde hij dat Amerikaanse bedrijven zich beter uit China kunnen terugtrekken.

Die opmerkingen zorgden ervoor dat de beurzen eind vorige week flink in het rood sloten. Maandag krabbelden de indexen weer wat terug. De AEX eindigde 0,2 procent hoger, de beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. In de VS ging de Nasdaq er het sterkst op vooruit, met ruim een procent winst. De S&P 500 eindigde zo’n 0,7 procent hoger. (NRC/ANP)