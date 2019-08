Haase uitgeschakeld door Schwartzman bij US Open

De Nederlandse tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van de US Open gestrand. De vijf jaar jongere Argentijn Diego Schwartzman bleek de sterkere speler van de twee en won alle drie de sets.

De 32-jarige Haase maakte het de felle 27-jarige Argentijn niet makkelijk. Vooral in de tweede set werd het spannend met een tiebreak, die uiteindelijk door Schwartzman werd gewonnen. In de derde set pakte Schwartzman al snel zijn punten, waardoor het niet lang duurde voordat het duidelijk was wie er naar de tweede ronde zou gaan. De uiteindelijke uitslag is: 6-3, 7-6 (6), 6-0.

Dit was de eerste keer dat Schwartzman won, in de zes wedstrijden die hij tegen Haase speelde. De laatste keer dat de twee tegenover elkaar stonden was echter wel in 2017. De vijf jaar jongere Argentijn is sindsdien gestegen op de wereldranglijst, tot plaats 21. Dat terwijl Haase flink is gedaald, en ondanks een recente comeback op plaats 143 stond bij aanvang van de wedstrijd.

Vorig jaar wist Haase wel de tweede ronde van de US Open te halen, waarna hij het in de tweede ronde moest afleggen tegen de Belg David Goffin.