Haarlemse grensrechter beboet voor mishandelen keeper

De grensrechter die in maart een doelman knock-out sloeg krijgt een geldboete van 500 euro voor mishandeling. Dat oordeelde de rechtbank in Haarlem dinsdag, meldt persbureau ANP.

De 34-jarige lijnrechter mengde zich op 30 maart in een grote vechtpartij die ontstond tijdens een wedstrijd tussen de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit en de Hoofddorpse club UNO. Op videobeelden is te zien hoe de man, oud-speler van Geel-Wit, aan komt rennen, zijn grensvlag neergooit en de doelman van UNO van achter neerslaat. Het 24-jarige slachtoffer hield er een hersenschudding aan over.

Drie jaar schorsing

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van zestig uur geëist, meldt ANP, maar de politierechter in Haarlem wijst erop dat de grensrechter al spijt had betuigd en een mediationtraject met het slachtoffer had doorlopen. Daarnaast werd de man door Geel-Wit geroyeerd en door voetbalbond KNVB drie jaar geschorst.

Vier andere deelnemers aan de vechtpartij werden tussen de drie en vijf maanden geschorst. Beide clubs kregen daarbovenop een geldboete. Ook kreeg UNO vijf punten in mindering. Geel-Wit trok het betrokken elftal terug uit de competitie.