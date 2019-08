Doodstraf geëist tegen aanslagpleger synagoge Pittsburgh

Tegen de man die vorig jaar elf mensen om het leven bracht in een synagoge in Pittsburgh wordt de doodstraf geëist. De federale openbare aanklagers in de Verenigde Staten hebben dat bekendgemaakt. Er worden de 46-jarige Robert Bowers 63 aanklachten ten laste gelegd. De verdachte heeft onschuldig gepleit.

Tijdens de wekelijkse sabbatdienst op 27 oktober 2018 liep de schutter de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh binnen en begon om zich heen te schieten. Hij zou daarbij hebben geroepen dat “alle joden dood moeten”. Nadat de politie het gebouw omsingelde, werden zij beschoten. Later gaf Bowers zich over. De aanslag wordt de dodelijkste antisemitische aanval in de geschiedenis van de Verenigde Staten genoemd.

De verdachte is onder andere aangeklaagd voor haatmisdaden. Hij plaatste voorafgaand aan de aanslag antisemitische teksten op sociale media. Volgens het Ministerie van Justitie staat op 22 van de 63 aanklachten de doodstraf. Daarnaast wordt de dader zijn “gebrek aan spijt” verweten.