De historie helpt Cocu bij Derby

Het standbeeld van Brian Clough en zijn vaste assistent Peter Taylor op het plein voor Pride Park Stadium, schittert in de zon. De legendarische manager laat zich, ook bijna vijftien jaar na zijn overlijden, niet makkelijk vangen. Het weerkaatsende licht verpest pogingen van fans van Derby County om met zijn sculptuur op de foto te gaan. De verering van ‘Cloughie’ vormt een graadmeter van de staat van de club – na hem werd het nooit meer zo goed.

Nostalgie vermengt zich in het stadion in de East Midlands met hoop op betere tijden. Eén man verbeeldt de verbinding tussen heden en verleden treffend. Achterop zijn kakelverse replicashirt prijkt de naam Clough en het getal 72. Het nummer refereert aan het jaar waarin Derby County voor het eerst de landstitel won. Voorlopig lijkt een reprise van deze prestatie onwaarschijnlijk. ‘The Rams’, opgericht in 1884, spelen al ruim tien jaar in de Championship.

Trots op de rijke historie van de club houdt de stemming luchtig. En de komst van Phillip Cocu als trainer vormt daarop een dankbare aanvulling. „Phillip is een legende van Barcelona”, vertelt Phil Wibbeley (53). „Een geweldige voetballer met aantoonbaar talent als trainer.” Dat Cocu na drie kampioenschappen met PSV mislukte bij Fenerbahçe, verandert zijn mening niet. „Daar gaat iedereen de boot in.”

Stoïcijnse natuur

Als ‘boss’ krijgt Cocu de beste plek van het parkeerterrein. De auto’s van eigenaar Melvyn Morris en directeur Stephen Pearce zijn minder bedeeld. „Als manager zijn mijn taken iets omvangrijker dan die in Nederland waren als hoofdtrainer”, vertelt Cocu die landgenoten Twan Scheepers en Chris van der Weerden aan zijn technische staf toevoegde. ,,Ik werk niet heel anders dan ik gewend was.”

Zijn stoïcijnse natuur helpt hem te wennen aan de specifieke biotoop van het tweede Engelse profniveau. Anders dan heetgebakerde collega’s als Marcelo Bielsa (Leeds United) of Slaven Bilic (West Bromwich Albion) coacht Cocu als een gentleman, zonder emotionele uithalen. Na vijf wedstrijden heeft de oud-international zich neergelegd bij de realiteit: promoveren kan, maar de kans daarop is erg klein.

„De verschillen tussen teams zijn miniem”, legt hij uit. „Het maakt niet uit of je uit of thuis speelt. De onderste ploegen kunnen zomaar van de top winnen. Een paar clubs, met een veel ruimer budget steken erboven uit.” Cocu doelt op Leeds United en Fulham. De mindere teams strijden om de kruimels, een plek in de play-offs. „Twee punten meer of minder maken aan het einde van het seizoen het verschil. Zo werkt het in deze competitie.”

Derby County staat momenteel op de zestiende plaats. Druk voelt Cocu niet. Eigenaar Morris eist van hem geen promotie naar de Premier League. Door talentrijke spelers uit de jeugdopleiding in te passen, wil de club een steviger fundament neerleggen. Het succes van vorig seizoen, onder coach Frank Lampard, kwam deels door geluk tot stand. Gehuurde voetballers van topclubs als Liverpool en Chelsea leidden Derby naar de finale van de play-offs op Wembley.

De aanhang juicht de huidige filosofie toe. Herinneringen aan de laatste terugkeer naar het hoogste niveau temperen de neiging om Cocu af te rekenen op tegenvallende resultaten. In 2008 degradeerde de club met slechts elf punten, nog altijd een laagterecord. „Ik wil niet te snel promoveren”, zegt Gordon Cox (73). „Als we winnen van onze belangrijkste rivaal Nottingham Forest, ben ik al dik tevreden.”

Hype rond Rooney

Cocu heeft, mede vanwege zijn verleden als aanvoerder van FC Barcelona, al voor een hoogtepunt gezorgd. Wayne Rooney koos ervoor, na een telefoongesprek met hem , om vanaf januari op Pride Park te komen voetballen. Sponsors haakten gretig in op de hype rond de komst van de Engelse wereldster, die ook jonge talenten gaat trainen. Derby County, dat extra inkomsten goed kan gebruiken, waant zich in een droom.

Voor Cocu geldt Rooney straks als een „verlengstuk”. De enorme ervaring van de 33-jarige spits kan zijn jeugdige ploeg helpen om over een onzichtbare drempel te stappen. Maar als Derby de play-offs dit keer misloopt, rekent hij niet op een voortijdig vertrek. Al weet Cocu, die bij voorganger Lampard informatie inwon, ongetwijfeld beter. In de Championship zitten managers zelden langer dan één seizoen in de dug-out.

Deze wetenschap lijkt niet te vreten aan de 48-jarige Cocu, die in een wereld van doorleefde koppen nog altijd oogt als een afgetrainde prof. Het draagt op de tribunes alleen maar bij aan zijn imago van world class midfielder van weleer.

De fans van Derby beseffen vooral dat de gouden tijden van de jaren zeventig niet meer terugkeren. In zekere zin vormt Brian Clough daarom een schild voor Cocu. Iedere trainer opereert hier in zijn schaduw. Maar de Nederlander is veel te nuchter voor zulke romantische bespiegelingen en sluit niets uit. „Als het straks goed loopt, gaan we ervoor.”