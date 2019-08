Brabantse oud-hoofdofficier van justitie wordt strafadvocaat

De voormalige hoofdofficier van justitie van het parket Zeeland West-Brabant Charles van der Voort stapt deze week over naar de strafadvocatuur. Het is voor zover bekend nooit eerder voorgekomen dat een topman bij het Openbaar Ministerie (OM) een dergelijke overstap maakt. Van der Voort wordt aanstaande vrijdag in de rechtbank van Breda beëdigd als advocaat.

Van der Voort is een van de meest ervaren aanklagers en was ruim dertig jaar in dienst van het OM. Hij leidde onder meer het strafrechtelijk onderzoek tegen de Surinaamse legerleider Desi Bouterse die verdacht werd van handel in cocaïne. Van der Voort bekleedde ook een flink aantal managementfuncties binnen het OM. Hij was hoofdadvocaat-generaal en de laatste vier jaar was hoofdofficier van justitie in Breda.

In oktober vorig jaar moest Van der Voort na klachten van medewerkers over zijn stijl van leidinggeven op last van het College van procureurs-generaal plots opstappen als baas van het arrondissementsparket. De hoofdofficier van justitie werd verantwoordelijk gehouden voor een ‘slechte werksfeer’ en kreeg het verwijt te weinig transparant te opereren.

Van der Voort was de afgelopen maanden met de top van het OM in gesprek over een nieuwe functie. Die bood hem onder meer een baan aan op de Antillen. De onderhandelingen mislukten. Van der Voort opent in Breda samen met advocaat Ivo Leenders, specialist in fiscaal strafrecht en financiële fraude, een nieuw advocatenkantoor dat VOI heet.

Brabantse onderwereld

De voormalige hoofdofficier van justitie wil voor zijn beëdiging geen commentaar geven. De overstap is extra pikant omdat juist in Brabant autoriteiten klagen dat de macht van de onderwereld steeds meer groeit.

Bij het OM zijn, soms al meer dan een jaar, verschillende vacatures voor hoofdofficieren van justitie vacant. De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen werd vorig jaar mei buiten functie gesteld na berichten in NRC over integriteitsschendingen. Kandidaten die dit voorjaar op zijn functie solliciteerden werden allemaal te licht bevonden.

„Het streven is om later in het jaar de vacature in Rotterdam opnieuw open te stellen”, zegt een woordvoerder van het College van procureurs-generaal. Tot die tijd heeft Rotterdam een waarnemend hoofdofficier van justitie, René de Beukelaer. Ook de parketten van Den Haag, Amsterdam, Midden-Nederland en Noord-Nederland worden geleid door een waarnemer.

Het kwam wel eerder voor dat officieren van justitie overstapten naar de advocatuur. Zo vertrok vorig jaar de officier van justitie die in Limburg de contacten onderhield met de Criminele Inlichtingeneenheid Bas Janssen naar een advocatenkantoor in Maastricht. Ook de advocaat van Marc van Nimwegen, Robert Hein Broekhuijsen, werkte eerder als officier van justitie.