Blogger die al zeven maanden vast zat in China verdacht van spionage

De van oorsprong Chinese Australische auteur Yang Hengjun wordt officieel verdacht van spionage. Dat heeft de Australische regering dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Yang, die ooit als diplomaat voor zijn geboorteland werkte, wordt al sinds januari vastgehouden in China. Waarvoor was al die maanden onduidelijk.

De 53-jarige Yang werd aangehouden toen hij vanuit New York naar Shanghai moest overstappen op de luchthaven van Guangzhou. Later werd hij overgeplaatst naar de hoofdstad. „Dr. Yang is zeven maanden lang onder wrede omstandigheden vastgehouden zonder dat hem iets ten laste is gelegd”, zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne. Pas vrijdag werd Yang formeel aangehouden op verdenking van spionage, zegt zij. De Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Activisme

Advocaat Robert Stary zei tegen de Australische publieke omroep dat nog niet duidelijk is wat Yang volgens de Chinese regering precies misdaan heeft. „We weten dat hij een politiek activist is in die zin dat hij een activistische voorstander is van democratie en dat hij een blogger en academicus is, maar voor zover we weten wordt hij op dit moment nog nergens anders voor verantwoordelijk gehouden.”

Yang was online actief als journalist en blogger en schreef met name aan het begin van deze eeuw vaak over democratie in China. De laatste jaren speelde politiek in zijn werk juist een kleinere rol, aldus Reuters. Voor wie Yang gespioneerd zou hebben, is nog onduidelijk. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij mogelijk veroordeeld worden tot de doodstraf.