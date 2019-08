Bestuur brancheorganisatie verpleegkundigen treedt af

Het volledige bestuur van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is dinsdag afgetreden. Het bestuur heeft het vertrouwen van de achterban geschonden door zijn steun te verlenen aan een controversiële wet, stelt aftredend voorzitter Henk Bakker in een persbericht.

Het bestuur stapt op omdat het „niet de juiste keuzes” heeft gemaakt over een wetsvoorstel dat diploma’s van een deel van zijn achterban minder waard maakt en de daarbijbehorende overgangsregeling, zegt Bakker. „Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor.”

Twee bestuursleden blijven aan om de continuïteit en de organisatie van de vereniging te beschermen. Ook moet er op „zo’n kort mogelijke termijn” een nieuw bestuur gevormd worden dat het wel het vertrouwen van de achterban geniet.

Lees ook: Woede verpleegkundigen om wet: ‘Het doet mij pijn dat mijn diploma gedegradeerd is’

Inservice-opleiding

De onvrede onder verpleegkundigen over de nieuwe wet - BIG-II - en de bijbehorende overgangsregeling is enorm. Het diploma van verplegers met een oudere inservice-opleiding wordt door de nieuwe wet minder waard.

De wet introduceert een onderscheid tussen verpleegkundigen met een hbo- en mbo-opleiding en telt daarbij ervaringsjaren of andere bijscholing niet mee. Verpleegkundigen met een hbo-opleiding worden zogenoemde regieverpleegkundigen. Mbo-opgeleide verplegers worden gewone verpleegkundigen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd verrast door de onrust in de branche, omdat minister Bruins het wetsvoorstel afgekaart had met beroepsvereniging V&VN. V&VN steunde het voorstel jarenlang. Vorige week werd de steun ingetrokken.

Bruins heeft inmiddels oud-D66-senator Alexander Rinnooy Kan aangesteld als ‘verkenner’. Rinnooy Kan gaat de gevolgen van de nieuwe wet opnieuw met de verpleegkundigen bekijken. „Op basis daarvan zal worden bezien hoe verder te gaan met het traject rondom de regieverpleegkundige”, schreef Bruins vorige week aan de Tweede Kamer.

Lees ook dit opiniestuk: Angst voor nieuwe verpleegkundige is niet nodig