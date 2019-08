Belangrijk

Aan een groot diner ben ik (single vrouw met eigen bedrijf) geplaceerd naast een mij onbekende man. Hij was iets hoogs bij een van onze grootbanken, zo te horen.

Tijdens de soep en het hoofdgerecht vertelt hij omstandig over zijn belangrijke werk.

Terwijl we al opstaan om van tafelgenoot te wisselen voor het toetje zegt hij gejaagd: „Ik ben geloof ik wel veel aan het woord geweest. Vertel eens iets over jezelf. Wat doet je man.”

