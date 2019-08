Belang van toerisme in Nederland blijft toenemen

Al een paar jaar zit het toerisme in Nederland in de lift. De meest recente cijfers over 2018 vormen daar geen uitzondering op.

Vorig jaar werd zo’n 87,5 miljard euro door toeristen in Nederland uitgegeven, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteert. Dat is 6,4 procent meer dan een jaar eerder. „Het gaat daarbij om directe en indirecte uitgaven”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconomoom bij het CBS. „Denk aan hotels, terrassen, restaurants maar ook vliegtickets.”

Het grootste deel van die bestedingen, zo’n 51,9 miljard euro, komt voor rekening van Nederlandse toeristen, die in eigen land 5,5 procent meer besteedden dan een jaar eerder. Vooral in de horeca werd meer omgezet, dankzij de lange en warme zomer.

Opvallend is dat de uitgaven van buitenlandse toeristen nóg harder zijn gestegen. In 2018 gaf deze groep 32,5 miljard euro uit in Nederland, een stijging van liefst 8,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bij de buitenlandse bestedingen rekent het CBS ook diensten mee die in het buitenland zijn ingekocht bij Nederlandse bedrijven, zonder dat klanten zelf ook maar een stap in Nederland hebben gezet.

„Denk daarbij aan een Duitser die een hotel boekt in Spanje via een Nederlands reisbureau of platform”, zegt Van Mulligen. De marges die een Nederlands bedrijf als Booking.com bijvoorbeeld pakt, zijn óók bij die 32,5 miljard opgeteld.

De buitenlandse bestedingen zijn al een paar jaar flink aan het stijgen: in 2010 lagen die nog op 15 miljard euro. Van Mulligen: „Je ziet heel duidelijk dat er meer toeristen naar Nederland komen, die ook méér overnachtingen boeken.”

Dat blijkt ook uit gegevens die het CBS eerder dit jaar samen met het Nederlands Bureau voor Congressen en Toerisme (NBCT) publiceerde. In 2018 kwamen zo’n 19,1 miljoen toeristen naar Nederland, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral onder Duitsers en Belgen is Nederland populair. Het NBCT verwacht dat de groei doorzet en dat rond 2030 29 miljoen toeristen naar Nederland zullen reizen.

Werkgelegenheid

De groei in bestedingen gaat gepaard met meer werkgelegenheid in de sector. Zo nam het aantal banen in 2018 toe met 27 duizend, op een totaal van 791 duizend. Omgerekend naar arbeidsjaren – veel banen in deze sector zijn in deeltijd – gaat het om 474 duizend banen, 6,3 procent van het totaal in Nederland.

Dat aantal steeg vorig jaar met 3,8 procent, meer dan de groei van het totaal aantal arbeidsjaren in de Nederlandse economie, dat met 2,6 procent groeide.

Het belang van toerisme voor de Nederlandse economie als geheel is vorig jaar dan ook toegenomen. Toerisme is nu goed voor 4,4 procent van de Nederlandse economie, 0,1 procentpunt meer dan in 2017.