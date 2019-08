Op bezoek bij onze buurman op Texel vertelt hij een bloedstollend verhaal over een hond, een vrouw en een huis. Op mijn vraag of dit drama zich op Texel afspeelde, antwoordt hij: „Nee, in Nederland.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl