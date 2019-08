Voormalig Volkswagen-topman Ferdinand Piëch (82) overleden

Voormalig Volkswagen-topman Ferdinand Piëch is zondag op 82-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker zakte in elkaar tijdens een etentje in de Beierse plaats Rosenheim en stierf in het ziekenhuis, melden Der Spiegel en Handelsblatt maandag.

Piëch was de kleinzoon van Ferdinand Porsche, de grondlegger van zowel Porsche als Volkswagen. Hij was van 1993 en 2002 directeur van VW, waarna hij voorzitter werd van de raad van commissarissen. In 2015 vertrok hij daar na een interne machtsstrijd met toenmalig bestuursvoorzitter Martin Winterkorn. Dat was een paar maanden voor Volkswagen op grote schaal bleek te hebben gefraudeerd bij de uitstoottests van zijn dieselauto’s.

