Talent Xavier Mbuyamba (17) van MVV Maastricht naar FC Barcelona

De overstap was voor MVV Maastricht ook een „verrassing”, zegt algemeen directeur Paul Penders maandagavond. Eerder op de dag werd bekend dat de talentvolle 17-jarige Limburgse speler Xavier Mbuyamba, zoon van een Nederlandse moeder en een Congolese vader, heeft getekend bij FC Barcelona.

De 1,95 meter lange centrale verdediger gaat spelen voor het Onder 19 team, het vlaggenschip van de jeugdacademie La Masia. De opleiding staat sinds dit seizoen onder leiding van oud-spits Patrick Kluivert.

Mbuyamba, geboren in Maastricht, maakte op zijn zestiende zijn debuut voor MVV, in november 2018 op bezoek bij FC Volendam. Hij kwam vorig seizoen tot elf optredens bij de club in de eerste divisie.

Hard gelag

Mbuyamba had geen profcontract bij MVV en vertrok aan het eind van afgelopen seizoen, met als gevolg dat de Limburgse club nu een transfersom misloopt. Penders vertelt dat MVV begin dit jaar een contractaanbieding heeft gedaan, maar de speler en zijn zaakwaarnemer zijn daar niet op ingegaan.

Penders erkent dat het een hard gelag is voor de club dat Mbuyamba, die sinds zijn tiende voor MVV speelde, nu voor niets vertrekt. „Zeker. Wij wilden hem graag houden. Het enige dat wij nu krijgen is een opleidingsvergoeding.” Hij doet geen uitspraken over de hoogte daarvan.

De zaakwaarnemer van Mbuyamba, Carlos Barros van Prestige Sports, stelt op de website van het bureau dat MVV te afwachtend was: „De club heeft veel te lang gewacht met het aanbieden van een contract, had geen duidelijk en concreet plan en zette achter de schermen hevig aan tot een contractbreuk tussen de speler en ouders en zijn management.”

Er was veel interesse van Europese topclubs voor het talent. Na een stage bij Chelsea kon Mbuyamba tekenen bij de Londense club, maar dat bleek niet mogelijk door het transferverbod van de club vanwege het overtreden van transferregels.

Ook interesse van Bayern

Vorig seizoen zaten er regelmatig scouts van Europese topclubs voor Mbuyamba op de tribune, zegt Penders. Celtic, FC Porto, Bayern München en Liverpool waren volgens VI geïnteresseerd en vanuit Nederland werd Mbuyamba gevolgd door Heracles Almelo en FC Groningen.

Hebben Nederlandse topclubs zitten slapen? Penders: „Die jongen heeft het bij ons goed gedaan. Waarom hij niet bij Nederlandse topclubs is opgevallen, is op zich wel vreemd natuurlijk.”

Penders noemt hem een „rustige en serieuze jongen”. Mbuyamba tekende maandag een vierjarig contract bij FC Barcelona, in het bijzijn van zijn broers en moeder.

Op de website van het bureau van zijn zaakwaarnemer zegt Mbuyamba: „Voor een club als FC Barcelona uitkomen en door hen verder opgeleid worden is misschien een kans die zich niet een tweede keer aandient.”

Mbuyamba is de vierde Nederlander die dit jaar tekent bij FC Barcelona, na Frenkie de Jong (Ajax), Ludovit Reis (FC Groningen) en Mike van Beijnen (NAC).

