Smokkelende medewerker gevangenis Zaanstad aangehouden

Een externe medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is aangehouden omdat hij op 15 augustus een poging deed om geld, drugs en een slotenkrakers-set de gevangenis in de smokkelen. Deze zogenoemde lockpick was bedoeld om sloten in de gevangenis te forceren. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, na berichtgeving in De Telegraaf.

De verdachte is in dienst van een ICT-bedrijf dat werkzaamheden in de gevangenis verricht. Het lukte de medewerker niet om de spullen de gevangenis binnen te krijgen. Het ging om 33 mdma-pillen, 800 euro en de lockpick. Volgens de woordvoerder heeft het controlesysteem gewerkt. Er wordt daarom geen verder onderzoek verricht door de gevangenis, alleen door de politie. Wel, zegt de woordvoerder, gaan we kijken of we nog verder willen werken met dit bedrijf.

Airsoftwapen

De gevangenis kwam vorige week ook al in het nieuws nadat een andere medewerker, die wel in dienst was, de gevangenis was binnengekomen met een airsoftwapen in zijn sporttas. Dit is een nepwapen dat lijkt op een vuurwapen en wordt gebruikt bij de sport airsoft. De luchtdrukwapens schieten balletjes van 6 millimeter af.

De medewerker heeft het wapen zelf bij de portier van de gevangenis aangegeven toen hij ontdekte dat het in zijn sporttas zat. Het Bureau Integriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt de zaak. In afwachting van dat onderzoek is de medewerker de toegang tot de gevangenis ontzegd.

Het JCZ, waar ongeveer duizend mensen gevangenen zitten, is in 2016 geopend. Het vervangt de gesloten ‘Bijlmerbajes’, de Koepel in Haarlem en de penitentiaire inrichting aan de Tafelbergweg in Amsterdam.