‘Schot in onderhandelingen over nieuwe regering Italië’

De besprekingen tussen de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (PD) over een nieuwe Italiaanse regering gaan de goede kant op. Dat heeft PD-leider Nicola Zingaretti maandag gezegd, melden Italiaanse media. Als de partijen er dinsdag nog niet uit zijn, volgen waarschijnlijk nieuwe verkiezingen.

Zingaretti en de partijleider van de populistische Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, spraken maandagavond in Rome een klein uur met elkaar. Ook waarnemend premier Giuseppe Conte was aanwezig. Na afloop liet Zingaretti aan verslaggevers weten dat hij „optimistisch” is. „We liggen op koers”, aldus de politicus.

De onderhandelingen zijn een race tegen de klok. President Sergio Mattarella gaf de Vijfsterrenbeweging en de centrum-linkse PD vorige week nog een paar dagen de tijd een regeerakkoord te smeden. Dat deed Mattarella 48 uur nadat het kabinet van premier Conte, bestaand uit de Vijfsterrenbeweging en anti-immigratiepartij Lega, uiteen was gevallen.

Het meest heikele punt in de besprekingen tussen de Vijfsterrenbeweging en de PD is de rol van Conte in een eventueel nieuw kabinet. De Vijfsterrenbeweging ziet hem graag terugkeren als regeringsleider, maar Zingaretti maakte de afgelopen dagen duidelijk daar niets in te zien. Vanwege de naderende deadline lijkt er nu echter verandering in de houding van de PD te komen. De voorman van de PD in de Senaat zei eerder op maandag dat er geen sprake meer was van een veto.

Voortdurende ruzie

Zingaretti heeft al benadrukt dat hij ook op andere punten een „verregaande discontinuïteit” wil met het beleid van de vorige regering. Hij doelde bijvoorbeeld op de begroting, die vorig jaar vanwege een groot tekort nog aanleiding was voor een botsing tussen Rome en de EU. Daarnaast wil de PD een versoepeling van het strenge immigratiebeleid dat de regering-Conte vooral onder invloed van Lega heeft ingevoerd.

Voor de Vijfsterrenbeweging is het cruciaal dat er geen nieuwe stembusgang komt. De partij, nu nog de grootste in de Kamer van Afgevaardigden, zal dan hoogstwaarschijnlijk grote verliezen leiden. Alleen door samen te werken met de PD kan Di Maio’s partij verkiezingen voorkomen.

Lega wil juist niets liever dan dat de Italianen weer naar de stembus mogen. In de peilingen is de partij de grootste, wat betekent dat voorman Matteo Salvini na verkiezingen een goede kans op het premierschap zou maken. In de hoop zo nieuwe verkiezingen te forceren, zegde Salvini twee weken geleden het vertrouwen op in de coalitie met de Vijfsterrenbeweging. De partijen regeerden samen sinds vorig jaar zomer. Ze maakten vrijwel voortdurend ruzie.