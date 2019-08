Russische weerautoriteit bevestigt: radioactieve wolk na ongeluk

De Russische weerautoriteit bevestigt dat sprake is geweest van een radioactieve wolk na het ongeluk bij een rakettestcentrum in het noordwesten van Rusland eerder deze maand. Dat meldt het Russische persbureau Interfax maandag.

Weerstations van de federale autoriteit Rodgidromet stelden vast dat de splijtingsproducten barium, strontium en lanthaan werden waargenomen in de lucht de dagen na het incident, bij het plaatsje Njonoksa op 8 augustus. De informatie is een verdere indicatie dat sprake is geweest van een nucleair ongeluk.

Kort na het incident stelden lokale autoriteiten al vast dat het stralingsniveau in de regio was toegenomen. Dit bericht werd vervolgens teruggetrokken maar enkele dagen later alsnog bevestigd door Rodgidromet. Het Russisch ministerie van Defensie verklaarde eerder dat geen schadelijke stoffen de atmosfeer in waren gekomen.

Artsen niet ingelicht

Volgens Rodgidromet is het stralingsniveau in de regio inmiddels gestabiliseerd. Inwoners van de nabijgelegen steden Severodvinsk en Archangelsk zouden geen gevaar lopen. In regen en lucht zouden nu geen radioactieve isotopen meer worden waargenomen.

Bij de rakettest kwamen zeker vijf nucleaire experts om het leven. Moskou wil alleen kwijt dat het ging om een test met een speciale raketaandrijving, zonder nadere details te geven. Mogelijk ging het om een test met een nucleair aangedreven raket. De ontwikkeling daarvan werd een jaar geleden aangekondigd door president Poetin.

Medisch personeel dat na het ongeluk slachtoffers hielp, werd volgens Russische media niet ingelicht dat het ging om een nucleair ongeluk. Verscheidene artsen moesten vervolgens naar een speciaal behandelingscentrum in Moskou. Bij een van de doktoren is radioactief cesium-137 in het spierweefsel gevonden. Russische autoriteiten zeiden dat de betreffende arts dit vermoedelijk via zijn voeding had binnengekregen.