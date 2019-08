Duizenden Rohingya demonstreren voor meer burgerrechten en veiligheid in Myanmar

Duizenden Rohingya hebben zondag in een vluchtelingenkamp in Bangladesh geprotesteerd voor meer burgerrechten en veiligheid in Myanmar. De vluchtelingen weigerden eerder deze week terug te keren omdat ze in Myanmar worden behandeld als tweederangsburgers. Donderdag mislukte een tweede poging om duizenden Rohingya te laten repatriëren. Het is deze zondag precies twee jaar geleden dat de exodus van de moslimminderheid uit Myanmar op gang kwam. De repatriëring is gebaseerd op een akkoord dat Bangladesh en Myanmar in oktober bereikten. Bangladesh zou de terugkeer regelen, Myanmar zou de vluchtelingen ontvangen. De terugkeer zou alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. In Bangladesh leven meer dan een miljoen Rohingya. (AP)

