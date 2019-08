Rechter: Syriër die in Duitsland spioneerde moet Nederland uit

Een Syrische man die in Duitsland heeft gespioneerd voor de Syrische veiligheidsdiensten, heeft terecht geen asiel gekregen in Nederland. Dat heeft de rechtbank Den Haag eerder deze maand geoordeeld, blijkt uit de uitspraak die maandag is gepubliceerd. De Syriër speelde de namen van landgenoten die tegen het regime waren door. Als deze mensen in Syrië werden opgepakt, werden zij vastgezet en gemarteld. De man mag de komende tien jaar niet in Nederland komen.

De man zelf stelt dat hij „vanuit een civiele hoedanigheid” werkte voor het regime. Hij verblijft sinds 2017 in Nederland en hoopte hier asiel te krijgen omdat zijn vrouw en kinderen hier ook wonen. Ook zou hij als sunnitische ex-ambtenaar in zijn geboorteland niet veilig zijn, hij vreest voor represailles van sjiitische tegenstanders van het regime.

De rechtszaak kwam tot stand nadat het ministerie van Justitie en Veiligheid de asielaanvraag van de man had afgewezen. Volgens het ministerie vormt de Syriër „op ernstige gronden een gevaar voor de openbare orde en veiligheid” vanwege zijn werk bij de Syrische veiligheidsdiensten.

Het gaat om een sunnitische ambtenaar die ruim zes jaar voor de Syrische staatsveiligheidsdienst werkte toen hij in 1999 naar Duitsland vertrok. Hier werkte hij tot 2004 op de Syrische ambassades in Bonn en Berlijn. De afdeling waarvoor hij werkte, is onder meer belast met het „buiten Syrië monitoren van oppositionele activiteiten”.

Misdrijven gefaciliteerd

Tijdens zijn verblijf in Duitsland stelde de man namenlijsten op van Syriërs die in Duitsland verbleven. Als deze personen werden opgepakt, kwamen zij vervolgens in handen van een afdeling die tegenstanders van het regime vastzette en martelde. Volgens de rechtbank heeft de man door het opstellen van de namenlijsten „misdrijven van de Syrische staatsveiligheidsdienst gefaciliteerd”.

Ook rekent de rechtbank het de man aan dat hij niets heeft gedaan om misdrijven te voorkomen. De man heeft erkend dat hij „in algemene zin” op de hoogte was van de misdrijven die de Syrische veiligheidsdiensten hebben gepleegd. Volgens de rechter is bewezen dat deze diensten zich onder meer „op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan willekeurige arrestaties en detenties, marteling en andere vormen van mishandeling”.