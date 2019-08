In de Assense wijk Peelo proberen ze rustig te blijven

Was het een schermutseling of een mishandeling die tot het overlijden van een man in Assen leidde? Was hij een zedendelinquent of werd hij niet goed begrepen? Die vragen zingen maandagmiddag rond onder de bewoners van Assen, nadat zaterdagmiddag in de wijk Peelo een 32-jarige man overleed.

Collega’s van de overleden man reageren geschrokken. Hij was doof en werkte als hovenier en stratenmaker, zegt zijn baas Marco Zee. „Het was een aardige en lieve man.” Zondag kwamen de collega’s samen, ze besloten vandaag toch te gaan werken. Ze moeten door, vonden ze. Met hoeveel ze zijn? „Nu nog elf”, zegt Zee.

Volgens een andere collega, die niet met zijn naam in de krant wil, liet de 32-jarige Assenaar zich niet stoppen door zijn handicap. Hij reed op een Suzuki GSXR, gamede in zijn vrije tijd en werkte als „een vakman”. Dat laatste deed hij al tien jaar samen met een vaste collega, die hem redelijk kon verstaan. Communiceren ging via de telefoon of liplezend. De collega’s kunnen zich geen onzedelijk gedrag bij hem voorstellen. „Rare signalen” hebben ze nooit opgemerkt.

Lees ook: Voor veel buurtbewoners in de wijk Peelo is er maar een dader

De man zou zaterdagmiddag langsgaan bij een vriend in de wijk Peelo om de MotoGP van Groot-Brittannië te kijken, zegt zijn collega. Maar die was nog niet thuis, dus wachtte hij op de speelweide. „Een kwartier later was het gebeurd.”

‘Een schermutseling’

Rond 13.00 uur zaterdagmiddag krijgt de politie een melding van een mogelijk zedendelict met een vierjarig meisje. Elf minuten later volgt een oproep voor een traumahelikopter om naar de wijk Peelo te gaan. In de eerste mededeling van de politie op Twitter, om vijf voor twee, is sprake van „een ernstige mishandeling” waarbij een man is overleden en vijf verdachten, waaronder de vader van het meisje, zijn opgepakt. Daarna gonst het van de verhalen op internet.

Pas zondagavond laat, om 22.47 uur, wordt duidelijk dat de vijf verdachten tussen de 27 en 54 jaar na verhoor zijn vrijgelaten. De politie schaalt de beschuldiging van een ernstige mishandeling af naar een „schermutseling”. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland zegt dat ze de term ‘ernstige mishandeling’ meekregen vanuit de meldkamer, later vonden ze ‘schermutseling’ een betere term.

Doodslag wordt uitgesloten, zegt de woordvoerder van de politie maandagavond. De verdachten zouden de man niet met opzet hebben gedood, wel zijn ze nog verdachte in het onderzoek naar betrokkenheid bij zijn dood. Maandag werd een sectie uitgevoerd op het lichaam van de overleden man. Het is nog onduidelijk wat dat heeft opgeleverd.

Vluchten voor de pers

Op de hete maandagmiddag 26 augustus fietsen overal kinderen over de kronkelpaadjes door Peelo. Het is de eerste schooldag in de wijk van bijna drieduizend inwoners. Een wijk met een supermarkt, basisschool, een klein winkelcentrum, trapveldjes en speelweides.

Op de speelweide waar zaterdagmiddag de man overleed, is niks te zien. De schommel wiegt door de wind, het voetbaldoel glinstert in de zon, het bankje is verlaten. De afschermhekken van de politie zijn weg, evenals de media. „Mensen kwamen naar het wijkcentrum om de pers even te ontvluchten”, zegt Arie Kant, manager van het wijkgebouw ’t Markehuus. Ze konden hun verhaal kwijt. „De betrokkenen waren hier bekend, dat is voor velen verschrikkelijk”, zegt Kant.

Een medewerker van welzijnsorganisatie Vaart Welzijn, dat slachtofferhulp bood, loopt het wijkcentrum binnen en vraagt aan Kant of hijzelf nog hulp nodig heeft. „Ik niet”, antwoordt hij. „We moeten rustig blijven en ons niet gek laten maken door wildwestverhalen.”

Daarvoor pleit ook burgemeester Marco Out (partijloos) van Assen. „De bewoners hebben vooral rust nodig en duidelijkheid over de situatie”, zegt hij. Allerlei verhalen en framing komen voorbij over wat er is gebeurd. Out: „Het is onderdeel van mijn werk om te anticiperen op de verhalen die rond kunnen gaan. Soms moet ik dingen weerspreken, zoals in dit geval dat er sprake zou zijn van mishandeling.”

Even na tweeën fietst een meisje met bruin haar weg van basisschool De Veldkei. In het voorbijgaan vertelt ze aan een naast haar fietsend meisje wat ze op school heeft geleerd over omgang met de media. „Als ik niet wil antwoorden, moet ik zeggen: ‘Nee, sorry, heb ik geen commentaar op.’”