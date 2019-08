Nieuwe aanklacht tegen Harvey Weinstein wegens verkrachting

In de rechtszaak tegen de Amerikaanse oud-filmproducent Harvey Weinstein is een nieuwe aanklacht van seksueel geweld toegevoegd. Dat werd maandagochtend bekendgemaakt bij een rechtbank in New York, aldus persbureau AP. Weinstein zei in de rechtbank onschuldig te zijn. De rechter verplaatste het begin van de rechtszaak tegen Weinstein daarnaast naar begin volgend jaar.

De nieuwe beschuldiging is afkomstig van de actrice Annabella Sciorra, onder meer bekend van haar rol in de tv-serie The Sopranos. Zij zegt dat ze in 1993 is verkracht door Weinstein.

Het is de derde aanklacht in het strafdossier, naast de beschuldigingen van twee vrouwen die beweren dat Weinstein hen respectievelijk in 2006 en 2013 heeft aangerand en verkracht. In mei vorig jaar gaf Weinstein zichzelf aan bij de politie.

Zeventig beschuldigingen

In totaal is de 67-jarige Weinstein door ongeveer zeventig modellen en actrices beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit alles kwam in 2017 aan het licht in het kader van de #MeToo-beweging, waarbij vrouwen zich wereldwijd uitspraken over hun ervaringen met seksueel misbruik.

Afgelopen mei schreven Amerikaanse media dat Weinstein voor zeker 44 miljoen dollar (39 miljoen euro) zou hebben geschikt met een aantal vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik. Om hoeveel zaken het ging, is niet duidelijk.

De aantijgingen tegen Weinstein leidden tot zijn ontslag bij zijn eigen bedrijf The Weinstein Company, dat later werd opgekocht door investeringsmaatschappij Lantern Capital, zodat een faillissement werd afgewend.

Oorspronkelijk zou de rechtszaak tegen Weinstein op 9 september van start gaan. Nu is dat 6 januari. Weinsteins advocaten proberen de rechtszaak te laten plaatsvinden in een rechtbank buiten New York vanwege de hoeveelheid media-aandacht. Weinstein riskeert een levenslange celstraf. Hij heeft tot dusver altijd ontkend schuldig te zijn.