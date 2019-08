Irakees verdrinkt in Noordzee, zwemmend naar Verenigd Koninkrijk

Een Iraakse migrant is verdronken in de Noordzee terwijl hij zwemmend het Verenigd Koninkrijk probeerde te bereiken. Zijn lichaam werd vlak onder de Nederlandse grens uit zee gehaald, waarschijnlijk vertrok hij vanaf de Belgische kust. De man had plastic flessen en een groen visnet omgebonden als een soort reddingsvest. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.

De man die eind veertig was, had naast een zwemvest van plastic flessen ook één zwemvlies aan. Daarnaast droeg hij twee spijkerbroeken tegen de kou. Volgens de Belgische krant is het de eerste keer dat een verdronken migrant uit de Belgische wateren wordt gehaald. Zijn lichaam werd op 28 kilometer voor de kust, ter hoogte van Zeebrugge, bij een windmolenpark in zee gevonden.

De man is bekend bij de autoriteiten en had eerder in Duitsland tevergeefs asiel aangevraagd. Justitie in België vermoedt dat hij op zondag al probeerde om de oversteek te maken. Hij werd toen in de buurt van Duinkerken in het water gezien door een zeiler. Die probeerde hem te redden maar dat lukte niet. De West-Vlaamse procureur zegt tegen de Belgische krant: „Dit toont hoe wanhopig vluchtelingen soms zijn.”