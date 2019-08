Indonesië krijgt nieuwe hoofdstad in Oost-Kalimantan

De nieuwe Indonesische hoofdstad moet over ongeveer vijf jaar verrijzen in de provincie Oost-Kalimantan, aan de oostkust van het eiland Borneo. Dat heeft de Indonesische president Joko Widodo maandag bekendgemaakt. In april kondigde de president al aan dat de nieuwe hoofdstad buiten het drukke eiland Java zou komen, waar de huidige hoofdstad Jakarta ligt.

De nieuwe stad, waarvan de naam nog niet bekend is, moet worden gebouwd tussen de regentschappen Penajam Paser en Kutai Kartanegara. De verhuizing van de regering naar de nieuwe hoofdstad moet in 2024 beginnen.

Hasilnya, lokasi ibu kota baru paling ideal adalah di Kalimantan Timur, sebagian di Kab. Penajam Paser Utara dan sebagian di Kab. Kutai Kartanegara. Pada siang yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam, terutama tiga tahun terakhir.Hasilnya, lokasi ibu kota baru paling ideal adalah di Kalimantan Timur, sebagian di Kab. Penajam Paser Utara dan sebagian di Kab. Kutai Kartanegara.

Met het besluit hoopt de regering een einde te maken aan problemen die al langer spelen. Het laaggelegen Jakarta kampt namelijk met ernstige (lucht)vervuiling, verkeersopstoppingen, overbevolking, verzakking en overstromingen. Die problemen zijn er niet op Borneo. Daar zijn de risico’s op aardbevingen en vulkaanuitbarstingen ook kleiner dan op Java.

Zinkende stad

In Jakarta wonen zo’n tien miljoen mensen en dertig miljoen als de voorsteden van de stad worden meegerekend. De stad kampt na Bangkok en Mexico-Stad met de ergste verkeersopstoppingen ter wereld. Ook is Jakarta een van de snelst zinkende steden ter wereld doordat er meer water wordt opgepompt dan er natuurlijk wordt aangevuld. In combinatie met de stijging van de zeespiegel zorgt dit regelmatig voor overstromingen.

Er wordt all decennia gesproken over een nieuwe hoofdstad. Zo waren er onder president Soekarno, de eerste president na de onafhankelijkheid van Indonesië die het land leidde van 1945 tot 1967, al plannen voor een verhuizing, maar die werden nooit eerder uitgevoerd.