Huisarts uit Limburg opnieuw verdacht van seksueel misbruik

Een huisarts uit het Limburgse Brunssum is afgelopen weekend opnieuw aangehouden in verband met seksueel misbruik van een patiënt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag aan NRC na berichtgeving van dagblad De Limburger. De man is inmiddels vrijgelaten maar geldt nog wel als verdachte.

De huisarts moest vorig jaar al voor de rechter verschijnen omdat hij ongewenst seksueel contact had gehad met een andere patiënt. De Limburger schrijft dat de arts toen stelde dat de patiënt zich aan hem had opgedrongen. Wel erkende de man dat hij daar niet in mee had mogen gaan. Justitie eiste tegen hem een celstraf van anderhalf jaar, maar de arts werd vrijgesproken omdat de rechtbank het misbruik niet bewezen achtte. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep, in die zaak is nog geen uitspraak gedaan.

Tuchtcollege

Seksueel contact tussen een arts en patiënt is volgens de beroepsrichtlijnen in geen enkele situatie toegestaan omdat de relatie tussen een arts en patiënt in de basis ongelijk is. Of de aanhouding van afgelopen weekend bij een Tuchtcollege terecht zal komen, is afhankelijk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie moet de zaak in principe eerst bij een Tuchtcollege aandragen.

Ook een rechtbank kan beslissen om een zorgverlener uit het beroepsregister te schrappen waardoor de arts zijn beroep niet meer mag uitvoeren. Het tuchtcollege in Eindhoven, waar ook de provincie Limburg onder valt, wil overigens niet ingaan op deze specifieke zaak.