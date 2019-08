De doodsstrijd van Bolton Wanderers en Bury FC

Hoe groot de frustratie is bij de English Football League (EFL) bleek vorige week op sociale media. In een, inmiddels verwijderd, bericht op Twitter stonden twee wedstrijden uit de League One vermeld als ‘Team Name vs. Team Name’. Tot verontwaardiging van veel fans. Was het bestaansrecht van hun club bij voorbaat al opgegeven?

Het betrof uitgestelde duels van Bolton Wanderers en Bury FC. Twee clubs die behalve hun geografische ligging rondom Manchester – de afstand tussen de twee stadions is twintig kilometer – en een lange historie een andere overeenkomst hebben: jarenlange geldproblemen.

Die zijn inmiddels zo groot dat de EFL afgelopen weekend een ultimatum stelde. Deze dinsdag moeten beide clubs aantonen genoeg financiële middelen te hebben om het seizoen af te maken. Voor het eerst sinds 27 jaar dreigt een Engelse club uit de competitie te worden gezet.

Vooral bij Bolton Wanderers lijkt de situatie sinds maandag uitzichtloos. De club was in 1888 een van de twaalf mede-oprichters van de Football League, ’s werelds oudste voetbalcompetitie. Bolton kan de eerste founding member worden die failliet gaat. De viervoudig FA Cup-winnaar speelde tot 2012 nog elf seizoenen onafgebroken in de Premier League. Na de degradatie zakte de club sportief af en stapelden de schulden zich op.

Geen eten en drinken

Afgelopen seizoen, toen Bolton degradeerde uit de Championship naar de League One (derde niveau), bereikte de financiële situatie een dieptepunt. Trainingen werden afgelast omdat er geen geld meer was voor eten en drinken. Spelers en staf kregen sinds maart niet meer betaald. Spelers weigerden tijdens de laatste thuiswedstrijd te voetballen. Het uitduel daarna stonden ze wel op het veld, hoewel met eigen auto naar Nottingham moest worden gereisd.

Er was maar één manier om de club te redden: een nieuwe eigenaar. Die werd gevonden met zakenman Laurence Bassini, maar diens overname ketste snel af. De voormalig eigenaar van Watford kon de EFL niet overtuigen over genoeg financiële middelen te beschikken. Daarop besloot Bolton de gesprekken te beëindigen en volgde ondercuratelestelling.

Tot woede van Bassini ging Bolton vervolgens in zee met het bedrijf Football Ventures. Hoewel handtekeningen ontbraken bij de competitiestart, mocht de club wel aan het seizoen beginnen. Dat gebeurde met twaalf punten in mindering en slechts een handvol contractspelers, aangevuld met jeugdspelers.

Bolton weigerde vorige week dinsdag te voetballen omdat anders „het welzijn en de ontwikkeling” in gevaar kwam van de jeugdspelers, die niet gewend zijn om vier wedstrijden in twaalf dagen te spelen. Afgelopen zaterdag verloor Bolton thuis met 0-5 van Ipswich Town, mogelijk de laatste wedstrijd in de clubhistorie.

Na die wedstrijd kondigde de EFL aan dat het lang genoeg heeft gewacht. De overname door Football Ventures was na drie weken nog altijd niet rond, onder meer omdat Bassini dit via de rechter tegenhield. Wat niemand toen nog wist, was dat voor Bolton de wanhoop nabij was. Vrijdag waren alle partijen tot een akkoord gekomen, maar van die deal was zaterdagochtend niets meer over, blijkt nu.

In een verklaring op de clubwebsite wil Bolton niet kwijt waar het misging. „Dat maakt geen verschil voor personeel, spelers, management, supporters en de gemeenschap die hun club weer aan de rand van de afgrond zien staan.”

Komen de betrokken partijen niet alsnog tot een akkoord, waarschuwt de curator, dan wordt woensdag faillissement aangevraagd en gaan 150 banen verloren.

Overname voor 1 pond

Hoe anders zag het er vrijdag uit. Toen was de licentie van Bolton nog niet in acuut gevaar en leek het einde nabij voor Bury FC, in 1900 en 1903 winnaar van de FA Cup. De financiële situatie bij die club was zó schrijnend, dat van de EFL niet eens aan het seizoen mocht worden begonnen. Na vijf speelrondes heeft Bury nog geen wedstrijd gespeeld, maar staat het wel twaalf punten in de min.

In december 2018 nam Steve Dale Bury FC voor 1 pond over van toenmalig eigenaar Stewart Day, die de club in 2013 nog behoedde van faillissement. The Guardian onthulde in juni dat onder het bewind van Day onder meer leningen zijn aangegaan waarvan 40 procent niet terechtkwam bij Bury FC. De rente op die leningen was bovendien 1.500 pond (1.750 euro) per dag.

De nieuwe eigenaar Dale deed zijn club na vijf maanden, vijf dagen voor promotie, alweer in de verkoop. De financiële situatie was „aanzienlijk slechter” dan verwacht en hij was „geen oneindige geldautomaat.” Spelers onthulden in mei al twaalf weken geen salaris meer te hebben gekregen.

Toch was Dale vorige week, vier maanden later, nog altijd eigenaar van Bury FC. Tot ergernis van spelers en personeel, die hem openlijk verzochten hun club met rust te laten. Ze betichtten hem ervan biedingen waarmee de club gered zou zijn, af te wijzen.

Vrijdag was aan het eind van de dag 2,7 miljoen pond (3 miljoen euro) nodig, of de EFL trok de licentie van Bury FC in. Rond zessen was daar nog geen 2 procent van binnen. Supporters kwamen bijeen om afscheid te nemen van hun club en plaatsten een doodskist bij het stadion. Twee uur voor middernacht ging Dale alsnog overstag na een bod van C&N Sporting Risk, en kreeg de club tot dinsdagavond uitstel om de overname af te ronden. Lukt dat niet, dan is alles voor niets geweest.

Bury FC lijkt er vertrouwen in te hebben en vroeg supporters om dinsdagochtend met emmers en schoonmaakmiddelen naar het stadion te komen. „Alle 11.640 stoelen moeten worden schoongemaakt.”

