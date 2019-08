Dichter Anne Vegter nieuwe voorzitter Akademie van Kunsten

Dichter Anne Vegter is de nieuwe voorzitter van Akademie van Kunsten. Vegter werd zondag voorgedragen om acteur Gijs Scholten van Aschat op te volgen, die sinds 2017 voorzitter was. Dat meldt de Akademie maandag.

De 60-jarige Vegter begon haar carrière als kinderboekenauteur. In 1991 verscheen haar eerste dichtbundel Het veerde. In 2013 werd ze de eerste vrouwelijke Dichter des Vaderlands. Haar dichtbundels Spamfighter (2008) en Eiland berg gletsjer (2011) werden genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs.

De Akademie van Kunsten werd in 2013 opgericht en is onderdeel van de Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie heeft vijftig leden en wil de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en bij de politiek vertegenwoordigen. Ook willen ze samenwerking tussen kunst en wetenschap verbeteren.