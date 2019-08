Cultzender Radio Bergeijk is terug

In het tijdperk van vóór de podcast, moest je behoorlijk je best doen om naar Radio Bergeijk te kunnen luisteren. Nieuwe uitzendingen van de fictieve lokale omroep van het Brabantse dorp waren midden op de dag (onder werktijd) te horen op de moeilijk vindbare middengolfzender Radio 5 en voor de herhaling moest je ’s nachts op Radio 1 afstemmen.

Maar al die moeite werd beloond, want je kon dan als beloning een kwartier lang luisteren naar hét radiostation van Bergeijk – met interviews, reportages en, niet te vergeten, nu en dan een gemeentebericht.

Waar Radio Bergeijk zoal verslag van deed? Nou, grafruimwedstrijden in verband met het Kerkhoffestival, bijvoorbeeld. Of partnerruil in Café Beeks. En het zestigjarig jubileum van pastoor Bastiaans – die een seizoen later ook weer opduikt, als Radio Bergeijk hem opzoekt in de penitentiaire inrichting van Den Bosch, waar hij is beland na aanklachten van de Stichting Slachtoffers Pastoor Bastiaans. Radio Bergeijk zat er bovenop.

Vaste ankerman van Radio Bergeijk was Toon Spoorenberg (Pieter Bouwman) en zijn beste kennis Peer van Eersel (George van Houts) was zowel presentator als verslaggever, net als hun enige vrouwelijke collega Lillian van Heeswijk (Lies Visschedijk). Eerst maar het slechte nieuws: Lillian van Heeswijk is er niet meer bij. „Lilian heeft een andere weg gekozen”, laten haar voormalige collega’s weten. Maar Toon Spoorenberg en Peer van Eersel zijn, twaalf jaar nadat de VPRO de laatste aflevering uitzond, weer terug. Drie keer per week in Nooit meer slapen op NPO Radio 1 en online, als podcast. dertig afleveringen in totaal.

De 642 afleveringen die de VPRO tussen 2001 en 2007 uitzond (en enkele jaren later herhaalde) zijn ook terug te luisteren, evenals de tv-serie over Radio Bergeijk die tijdens het laatste seizoen werd uitgezonden.

Op de VPRO-website laten de twee gezichten van het radiostation alvast weten dat ze met hun tijd zijn meegegaan. „De laatste tien jaar hebben wij natuurlijk niet stilgestaan. Wij zijn regelmatig bijgespijkerd met moderne ontwikkelingen, zoals vrouwen, gehandicapten en mensen die ‘niet van hier’ zijn en zo. Voor ons is het ook 2019”, aldus Toon Spoorenberg.

Sketches

Radio Bergeijk moest het altijd al hebben van een combinatie van slapstick en running gags. De sketches waren volledig geïmproviseerd, een talent dat Pieter Bouwman al eerder beoefende bij De mannen van de radio, een serie die hij in de jaren negentig met cabaretier Hans Teeuwen maakte, ook voor de VPRO.

Bouwman bleef na Radio Bergeijk actief als radiomaker en acteur, onder meer in de NPO-serie Rundfunk. George van Houts stortte zich de afgelopen jaren op De Verleiders, een serie toneelstukken over hebzuchtige bankiers en vastgoedbazen.

In het nieuwe seizoen van Radio Bergeijk is veel gebleven zoals het was, maar er zullen ook nieuwe personages hun intrede doen, laten de makers weten in de VPRO-gids. Zo doen enkele acteurs van Rundfunk nu ook mee. „Men vroeg wel of we wilden (kijkt vies) mo-der-ni-se-ren”, zegt Pieter Bouwman. „Dat was voor mij ballast, omdat ik daar helemaal geen zin in had.” Maar Radio Bergeijk-fans van het eerste uur hoeven zich geen zorgen te maken: „Het zit er wel in, maar Bergeijk is nog gewoon Bergeijk.”