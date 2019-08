Bijna honderd bedrijven naar Nederland vanwege Brexit

Nederland weet in toenemende mate te profiteren van de onrust die de naderende Brexit veroorzaakt onder bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het overheidsagentschap belast met het aantrekken van buitenlandse bedrijven, hebben inmiddels 98 bedrijven toegezegd zich in Nederland te vestigen. Nog eens 325 bedrijven zouden dat overwegen, afhankelijk van de exacte uitkomst van de al jaren slepende onderhandelingen over de Brexit tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Met name financiële dienstverleners, zoals kredietbeoordelaar AM Best, de Japanse bank Norinchukin en scheepvaartverzekeraar UK P&I, en mediabedrijven als financieel dienstverlener en persbureau Bloomberg, handelsplatform en databedrijf MarketAxess en het Europese hoofdkantoor van tv-zender Discovery maakten onlangs de overstap. Ook elektronicagigant Sony maakte eerder dit jaar bekend zijn Europese hoofdzetel van Londen naar Nederland te verhuizen. Daarbij gaat het echter alleen om een transfer op papier, waardoor Sony niet is meegerekend in de cijfers van het NFIA.

Ook andere Japanse bedrijven hebben besloten hun Europese hoofdkantoor uit het VK weg te halen. Zo kondigde Panasonic al eerder de komst naar Nederland aan, net als de Japanse bank MUFG. Ook het Europees geneesmiddelenagentschap EMA is vanuit Londen naar Amsterdam verhuisd.

Toegang tot Europese markt

De bedrijven die de oversteek maken, vrezen een zogenoemde No Deal-Brexit, waarbij het VK zonder afspraken en handelsovereenkomsten de EU verlaat. Dit zou betekenen dat Britse bedrijven hun huidige eenvoudige toegang tot de Europese markt verliezen. Dat scenario lijkt steeds reëler nu er nog geen begin van een onderhandelingsakkoord tussen Britten en EU ligt en de deadline van 31 oktober nabij is.

De meeste overstekers verhuizen naar Amsterdam, een deel gaat naar Rotterdam of andere plekken binnen de Randstad. De 98 bedrijven die het NFIA tot dusver telde, maken alle fysiek de overstap en zorgen hier dus voor werk.

Hoeveel banen de kleine honderd bedrijven meenemen naar Nederland is niet bekend. De eerste zestig bedrijven, die de afgelopen twee jaar naar Nederland zijn verhuisd of dat hebben aangekondigd, hebben volgens het NFIA ongeveer 2.500 banen opgeleverd en zijn goed voor zo’n 310 miljoen euro aan investeringen. Begin volgend jaar wordt bekend wat de overige bedrijven hebben opgeleverd. Volgens het NFIA willen nog niet alle bedrijven kenbaar maken dat ze verhuizen, omdat sommige belangen hebben in het VK die ze (nog) niet willen opgeven.

Niet louter reden tot vreugde

Het aantal bedrijven dat de overstap maakt, zal volgens het agentschap waarschijnlijk verder stijgen naarmate de onzekerheid over de Brexit toeneemt. Dat is niet louter reden tot vreugde, stelt NFIA-commissaris Jeroen Nijland in een toelichting op de cijfers: „Brexit blijft slecht nieuws voor Nederland, al zullen de komende jaren meer bedrijven voor ons land kiezen.”

Volgens een woordvoerder van het agentschap is Nederland onder meer aantrekkelijk voor bedrijven vanwege de goede logistiek en Engelssprekende bevolking. „Ook hebben we een prettig woon- en leefklimaat, een concurrerend fiscaal stelsel en stabiele arbeidsverhoudingen.”