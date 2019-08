Het Amazoneregenwoud in Brazilië staat in brand. Het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek INPE zegt vorige week 80.000 branden te hebben geteld en tijdens de G7-top afgelopen weekend in Zuid-Frankrijk spraken wereldleiders hun zorgen uit over het enorme oerwoud. NRC selecteerde een aantal foto’s van het gebied dat ook wel omschreven wordt als ‘de longen van de aarde’.