Zeven doden bij botsing helikopter en vliegtuigje boven Mallorca

Bij een botsing tussen een helikopter en een klein vliegtuig boven Mallorca zijn zondagmiddag zeven mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn twee minderjarigen, melden de lokale autoriteiten aan persbureau Reuters.

Aan boord van de helikopter zaten vijf Duitsers, onder wie de twee minderjarige slachtoffers. De twee inzittenden van het vliegtuigje waren allebei afkomstig uit Spanje. Er waren geen overlevenden.

De oorzaak van de crash is nog onbekend. Iets na 13.30 uur werden de hulpdiensten ingeschakeld in Inca, een stadje met ruim 30.000 inwoners in het binnenland van het Spaanse eiland, zo’n dertig kilometer ten noordoosten van hoofdstad Palma de Mallorca.

Demissionair premier Pedro Sánchez van Spanje heeft zijn medeleven betuigd op Twitter. „Mijn gedachten en liefde gaan uit naar de families van de slachtoffers die hun leven hebben verloren bij dit tragische ongeval”, schreef hij.