‘Wij zien de Britten als een vriend van wie we afscheid nemen’

Ditmaal heeft hij de zonnebrand mee. Geleerd van de vorige keer, afgelopen woensdag, toen Ron in dezelfde strandtent in Wijk aan Zee de hele ochtend interviews gaf, aan Hart van Nederland, het NOS Journaal, en daarna was-ie hartstikke verbrand. Gaf niks, de hele wereldpers stond vervolgens in de rij. Interviews met The Washington Post, Al Jazeera, Sky News, BBC World.

Eén ingeving en even later ben je wereldnieuws. Het overkwam de 52-jarige Ron Toekook uit Beverwijk nadat hij vorige week zondag op de bank zat en zich verveelde. Zal ik eens een ‘eventje’ aanmaken op Facebook, dacht hij. Doet-ie wel vaker. Ditmaal over de Brexit.

„Ron is op sociale media altijd lekker van de scherpe meningen”, zegt maatje Marcel Korver (51) in de strandtent. Kan over van alles gaan. Gnuiven om een nederlaag van Feyenoord, vegetariërs. „Hij schuwt het schuren niet. En soms bashen we elkaar online over en weer.” De twee kennen elkaar uit de kroeg die Korver bestiert in Heemskerk. „En we hebben wel een klikkie.”

„Dit is absoluut geen politiek feest” Ron Toekook (52) , organisator

„Normaal maak ik zo’n event alleen aan voor vrienden”, zegt Toekook, die veel met marketing heeft gedaan en uit de filmwereld komt – hij draagt zonnebril en pet. „Nu dacht ik: laat ik het eens openbaar maken.” Een uitzwaaifeest voor de Britten die vertrekken uit de Europese Unie. Op 31 oktober in Wijk aan Zee, als de Brexit definitief moet zijn. Vanuit een strandstoel zwaaien naar de overkant, 195 kilometer verderop.

Maandag hadden zich online enkele duizenden geïnteresseerden gemeld, dinsdagochtend stond de teller op 40.000. Om half negen ’s ochtends hing NH Nieuws aan de lijn en toen wist hij: nu gaat het los. Op de begrafenis die hij die ochtend bijwoonde kon hij zijn ogen niet van z’n telefoon afhouden, „elke tien minuten weer duizend geïnteresseerden erbij”. Na de uitvaart blééf z’n telefoon overgaan, hij had amper tijd voor z’n soepie en kroket. Inmiddels was Marcel Korver erbij gehaald om mee te denken over het evenement.

En nu is het vrijdagmiddag en kijkt Ron in de strandtent op z’n telefoon en staat de teller op 81.334 geïnteresseerden, waarvan 11.569 zeggen te komen. Wat vijf dagen geleden begon als grap, is nu bittere ernst. Het evenement groots aanpakken is de ambitie. Maar daarvoor is wel draagvlak nodig van de omgeving. Dus hebben ze hier straks een gesprek met inwoners van Wijk aan Zee, die Project X-achtige toestanden vrezen, en volgt dinsdag een gesprek met de burgemeester. Pas dan weten Ron en Marcel hoe groots het worden kan.

„Kijk, de contouren zijn wel helder”, zegt Marcel, een sigaartje opstekend. Met een blik op de horizon schetst hij het vergezicht: „Lekker bier, wijn, hapjes, bandjes, dj’s.” De playlist met nummers is oneindig: Hello, Goodbye van The Beatles, Miss you van The Stones. En ’s avonds uitzwaaien en vuurwerk, en dan de Britse vlag naar beneden hijsen en strijken en in een schatkistje bewaren, „tot ze terugkomen”. En uit de Europese vlag een ster knippen en die per flessenpost naar Engeland sturen, en vooral niet denken aan de overwegend zuidwestenwind die de fles vrijwel zeker de Hollandse kust zal opjagen.

Géén mokken

Mogelijke spelbreker is het weer, onvoorspelbaar op 31 oktober. Ze hebben daarom alvast een offerte opgevraagd voor een megatent op het strand. 20.000 euro. Dus om dat te financieren denken ze aan merchandise. Iets met ‘Brexit aan Zee’ op T-shirts, petjes. Marcel, ferm: „Géén mokken.”

Waarom het idee op zoveel belangstelling mag rekenen? Toekook: „Ik denk dat iedereen het spuugzat is, die Brexit. En dit heeft iets ludieks.” Al krijgen ze ook kritische reacties: ‘Leedvermaak.’ ‘Lekker hoor, zo cynisch.’ ‘Herdenk liever alle Britse soldaten die júllie hebben bevrijd’. Het idee van een Brexit-uitzwaaidag doet sommigen denken aan het ‘uitzwaai’-evenement op Facebook dat eens voor Sylvana Simons was aangemaakt.

Maar dit is „absoluut geen politiek feest”, wil Toekook benadrukken. „De Britten hebben een grote stempel op onze cultuur gedrukt. De Britse muziek, het voetbal. Wij zien Groot-Brittannië als een goede vriend van wie we afscheid moeten nemen. Helaas, want we hebben liever dat ze blijven. Wij vieren de verbondenheid met de Europese Unie. We wuiven ze uit.”

Marcel wijst naar het notitieblok. „Het is trouwens Korver, met een V hè. In The Independent stond Marcel KorDer.” Het tweetal hoopt nog op aandacht van CNN, en een opmerking van Youp in z’n wekelijkse column. „Dat is onwijze airplay.”

